Depuis le lancement de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty et de la mise à jour 2.0, les joueurs ont afflué en masse vers le RPG. Les expérimentations sont nombreuses pour y découvrir tous les secrets mais aussi... les bugs et les glitches, qui sont justement le sujet de cette news.

Cyberpunk 2077 : être riche comme Crésus

Diverses astuces ont permis aux joueurs d'obtenir de l'argent en illimité dans le jeu depuis la sortie de Cyberpunk 2077, chacune étant associée à une mise à jour particulière. Avec le patch 2.0, une nouvelle méthode permettant de dupliquer les armes a fait son apparition. Libre à vous ensuite de vendre l'arme en question à n'importe quel point de vente pour gagner autant d'argent que vous le souhaitez. Voici la technique à effectuer, comme l'explique GamesRadar

Pour réaliser cette astuce, les joueurs doivent posséder au moins une arme de rang cinq dans leur inventaire. Les étapes sont les suivantes :

Déposer l'arme au sol depuis l'inventaire. Regarder l'arme au sol, puis mettre le jeu en pause. Immédiatement après avoir mis en pause, ramasser l'arme. Si l'astuce est réalisée correctement, le son de ramassage se fera entendre pendant la pause. Faire une sauvegarde rapide, puis charger cette sauvegarde. L'arme devrait alors se trouver à la fois dans l'inventaire et au sol.

Pas mal non ? Si vous jouez sur PC, nous vous recommandons de réduire votre framerate maximum dans les paramètres à "30 au maximum", car plus votre jeu est lent, plus l'astuce est facile à réaliser. Sur console, mettez votre jeu en mode qualité ou ray tracing. Il ne fait aucun doute que tout ceci va probablement disparaître de Cyberpunk 2077 via un hotfix dès que les développeurs s'en rendront compte.

Une grande histoire d'amour

L'histoire du jeu vidéo est parsemée de divers glitches, certains devenant aussi célèbres que les jeux eux-mêmes. Parmi les plus marquants, on compte le MissingNo de Pokémon Rouge et Bleu, permettant aux joueurs de rencontrer et de capturer une créature corrompue avec divers effets secondaires, comme la multiplication d'objets. Le Minus World dans Super Mario Bros est un autre glitch légendaire, entraînant les joueurs dans un niveau inachevé. Enfin, l'un des plus mémorables, qui rappellera sûrement des souvenirs d'enfance ou d'adolescence à certains, est le Swingset dans Grand Theft Auto 4, catapultant les voitures dans les airs. On ne peut s'empêcher de vous partager une compilation :