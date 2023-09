On ne pensait que ça arriverait un jour, et pourtant, la réalité est venue nous frapper il y a quelques mois. Souvenez-vous, en mars dernier, on nous dévoilait que le dernier épisode de l'anime Pokemon allait être diffusé au Japon. Néanmoins, celui-ci n'a pas encore eu l'occasion d'arriver en France. Mais ça y est, cela ne va pas tarder à se produire. C'est donc bientôt la fin d'une belle époque, mais heureusement, tout n'est pas encore terminé pour le dessin anime.

Pokemon prend sa retraite, ou presque

Un nombre incalculable de personnes connaissent sans aucun doute le duo Sacha et Pikachu. Ils ont entamé leur périple en 1997 et après plus de 25 ans passé à nous divertir, ils s'apprêtent à tirer leur révérence. Pour vous donner une idée du phénomène, l'anime Pokemon, c'est actuellement 25 saisons, 1221 épisodes et une dizaine de films. Il en aura fallu du temps pour que Sacha obtienne le titre de meilleur dresseur. Mais enfin, son combat va pouvoir s'achever. Plus précisément le mercredi 11 octobre prochain à 11h30 sur Gulli. Si vous avez assisté à ses débuts, pourquoi ne pas observer la fin de son voyage ?

Cependant, quelques précisions doivent être apportées. L'épisode 42 de la saison 25 ne va pas symboliser le baisser de rideau pour le dessin anime Pokemon. Cependant, il marquera bien l'enclenchement de sa dernière phase. En vérité, le final de la saison en cours est prévu pour la fin de l'année 2023. 12 épisodes des « Voyages Ultimes » seront alors diffusés. Ensuite, ce sera véritablement une fin de carrière pour Sacha et Pikachu. Une retraite amplement méritée. Par ailleurs, Gulli ne sera pas la seule chaîne à diffuser ce dernier épisode. Canal J propose une journée spéciale Pokemon le 15 octobre. De 8h30 à 20h30, en plus du final, de nombreux épisodes ayant marqué les esprits pourront être regardés tout au long de la journée.