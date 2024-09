Alors que CD Projekt RED travaille sur la suite de Cyberpunk 2077 et que la campagne de financement participative explosive de son jeu de plateau officiel approche de son terme, le RPG futuriste va bientôt étendre son univers par le biais d'un autre média qui avait déjà brillé à ce niveau. Night City, définitivement la Cité des Rêves ?

Une nouvelle histoire dans l'univers de Cyberpunk 2077 se profile

On se doutait que CD Projekt RED allait exploiter sa nouvelle licence phare à fond avec non seulement un nouveau jeu, mais aussi tout un tas de projets collaboratifs. Après un lancement chaotique, principalement sur PS4 et Xbox One, Cyberpunk 2077 s'est, certes dans la douleur, hissé comme un autre RPG de marque de la part du talentueux studio polonais. Nous savions que, en parallèle, une adaptation en anime était en production chez Studio Trigger. Un petit projet baptisé Cyberpunk Edgerunners, arrivé sur Netflix en septembre 2022. La suite, on la connaît : l'anime a été un véritable carton, un pur bijou, qui a également massivement relancé l'intérêt autour de Cyberpunk 2077 dont il s'inspirait.

Il n'était toutefois question que d'une seule saison, en tout cas avec les personnages originaux terriblement attachants d'Edgerunners, pour les raisons qu'on connaît. Deux ans plus tard, Netflix nous annonce toutefois une bien belle surprise qu'on n'espérait plus : une autre adaptation de Cyberpunk 2077 est bien dans les circuits de la plateforme SVOD. Cette bonne nouvelle nous provient de la Geeked Week, qui s'est tenue du 16 au 19 septembre.

Netflix promet de plus amples nouvelles bientôt pour ce nouveau spin-off dans l'univers de Cyberpunk 2077. S'agira-t-il d'une suite directe au magistral Edgerunners ou une toute nouvelle histoire, les paris sont ouverts si vous voulez lâcher vos eddies, chooms. Espérons en tout cas que cette nouvelle virée à Night City sera d'aussi bonne facture que les aventures aussi superbes que déchirantes de David Martinez, Lucy et le reste de la bande. Une belle manière d'attendre Cyberpunk 2 ? L'avenir nous donnera plus de detes quant à ce nouveau projet dans l'univers de Cyberpunk 2077.

