Depuis Boston, CD Projekt RED travaille doucement mais sûrement sur Cyberpunk 2. Même si ce n'est pas la ville qui nous intéresse ici, ce nouveau jeu s'inscrivant dans le même genre dystopique et qui a vendu du rêve à chaque présentation est enfin sorti. Bienvenue à New York, en 2329, dans Nobody Wants to Die !

Nobody Wants to Die waiting for Cyberpunk 2

C'est en effet avec ce nom que le titre de Critical Hit Games, un autre studio polonais, se présente aux joueuses et joueurs dès aujourd'hui sur PC, PS5 et Xbox Series. Ce jeu à la première personne avec une grande emphase sur la narration nous place dans la peau du détective James Karra. Notre tâche est d'enquêter sur diverses scènes de crimes dans un monde où la mort n'a normalement plus cours. Pour cela, nous pouvons compter sur des technologies avancées nous permettant notamment de manipuler le temps.

Un titre donc moins porté sur l'action qu'un Cyberpunk 2, mais toujours avec ces problématiques de transhumanisme par le prisme de la technologie, dans ses bons comme ses pires côtés. Nobody Wants to Die tire par ailleurs des influences du côté d'autres illustres licences comme Blade Runner ou encore BioShock. Il pourra donc également satisfaire les fans de ces deux franchises, en attendant des nouvelles respectivement de la série Blade Runner à venir sur Prime Video et de BioShock 4 ou Judas.

Autre point qui fait gagner de jolis points à Nobody Wants to Die : une direction artistique aussi sombre que sublime, représentant magnifiquement le caractère dystopique si caractéristique du genre cyberpunk. À peine sorti, le jeu de Critical Hit Games s'annonce déjà justement comme un succès critique, avec notamment une moyenne très positives du côté des évaluations Steam, avec cela dit seulement 200 avis. L'avenir nous dira donc si les autres joueurs intrigués trouveront le jeu à la hauteur de l'attente d'un très surveillé Cyberpunk 2.