Counter Strike : Global Offensive, alias CS GO, est l’un des jeux les plus joués sur Steam depuis sa sortie en 2012. Les joueurs sont toujours présents, et en très grand nombre. Le titre s’est également fait une place de choix dans l’esport et génère des sommes folles aux côtés de DOTA 2, autre jeu majeur de Valve. Mais tout ceci pourrait bien changer d’ici peu puisque de nombreux rapports très sérieux affirment qu’il va y avoir du nouveau pour Counter Strike, et ce serait imminent.

Du nouveau pour Counter Strike

C’est ce que nous rapporte Richard Lewis, éminent journaliste eSport à qui l’on doit un bon nombre de révélations concernant la scène sportive. Il fait notamment partie de ceux qui ont révélé les scandales concernant la triche dans les hauts niveaux de la compétition sur CS GO.

Lewis revient aujourd'hui nous annoncer qu’un nouveau FPS, pour le moment appelé Counter Strike 2, serait sur le point d’être déployé par Valve. Ses sources ont en effet déclaré qu’«une nouvelle version de Counter-Strike est en route », un nouveau jeu sur lequel les développeurs travaillent « depuis longtemps». (via VGC)

Mieux encore, d’après Lewis, une annonce et une bêta seraient prévues dans les prochains jours. C’est donc imminent.

NVIDIA vend la mèche lui aussi ?

Et si ces informations captent notre attention, c’est parce que d’autres sources semblent aussi confirmer la nouvelle. Des utilisateurs au nez fins ont en effet remarqué qu’une récente mise à jour NVIDIA mentionnait plusieurs fichiers exécutifs inconnus et des optimisations pour des titres qui n'ont pas encore été annoncés, CS 2 (cs2.exe) et CS GO 2 (csgos2.exe)

Quelque chose d'étrange vient de se produire. Les derniers pilotes NVIDIA ont introduit la prise en charge d'exécutables d'applications inconnues appelés "csgos2.exe" et "cs2.exe". Pourquoi le projet s'appelle Counter-Strike 2 et que préparez-vous CS GO ?

Une refonte de CS GO ? Un Counter Strike 2 ? Quelque chose arrive

Le doute n’est donc plus permis, Valve prépare quelque chose d'énorme et on devrait en savoir plus d’ici peu. Toutefois, plusieurs dataminers et informateurs affirment qu'il ne s'agirait pas réellement d'un nouveau jeu, mais plutôt d'une sorte de refonte intégrale de CS GO qui serait alors porté sur le nouveau moteur graphique de Valve, le Source 2.

J'ai des informations assez fiables selon lesquelles Valve a testé CS GO sur Source 2 avec l'aide de sociétés d'assurance qualité tierces aux États-Unis et en Europe depuis au moins début décembre. Je ne peux pas confirmer cela à 100%, mais c'est assez viable pour être partagé. N'oubliez pas que jusqu'à ce que la société confirme officiellement quoi que ce soit, cela doit être considéré comme une spéculation. Surtout les choses liées aux "tiers".

Bon, en tout cas, ce n'est pas Half Life 3

Mais sans information officielle, il est pour le moment difficile d'y voir très clair. Ce qui est sûr, c'est que les fans eux, sont sur le qui-vive et attendent des nouvelles. Cela fait des années que les joueurs attendent de nouveaux jeux de la part du géant qui, jusqu’ici, développait surtout sa plateforme Steam et un bon nombre de matériel comme le Steam Deck, le Steam Controller ou encore le Valve Index. Mais alors que beaucoup attendent le fameux Half Life 3, ou encore un Left 4 Dead 3, ce serait finalement Counter Strike qui aurait le droit à un petit quelque chose. Nous n’avons plus qu’à attendre une annonce officielle maintenant.