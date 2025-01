2025 s'annonce comme une belle année sur Crunchyroll. La plateforme de SVOD dédiée aux animes nous réserve une fois de plus une belle fournée. Plusieurs grosses séries vont sortir leur nouvelle saison, et ça commence dès le mois de janvier ! Alors, découvrez sans attendre la première partie du final d'un des cartons de la plateforme.

La science à son paroxysme sur Crunchyroll

Depuis ses débuts, Crunchyroll s'attache à fournir le meilleur de la japanimation sur sa plateforme. Ainsi, les succès s'enchaînent dans le catalogue. On y retrouve des cartons aussi colossaux que Demon Slayer ou My Hero Academia, ainsi que d'autres séries légèrement moins populaires, mais qui cartonnent néanmoins. Parmi elles, on pense particulièrement à Dr Stone en ce mois de janvier 2025.

De fait, la série Dr Stone vient de lancer son grand final. La diffusion de la saison 4, Science Future, a démarré par plus tard qu'hier, le jeudi 9 janvier. Il s'agit cependant de la première partie seulement. La conclusion de l'anime se déclinera en tout en trois parties. Retrouvez la suite de cette entrée en matière tous les jeudis, à 16 heures. Pour le moment, seule la version VOSTFR sera disponible. Il faudra donc patienter pour entendre la VF.

Que nous réserve la saison 4 de Dr Stone ?

Pour les néophytes, Dr Stone est un manga scénarisé par Riichirō Inagaki et illustré par Boichi. Après une catastrophe apocalyptique, il rejoue l'évolution de l'humanité. Senku, un génie des sciences, est bien décidé à sauver son espèce. Pour y parvenir, il a besoin de la force physique de son meilleur ami pour survivre à l'état de nature. Cependant, de nombreux obstacles vont se dresser face à eux.

La saison 4 de Dr Stone nous emmène après la bataille de l'île au trésor. Senku et ses compagnons se préparent à entamer un grand voyage pour trouver les ressources nécessaires à l'accomplissement de leur grand objectif : viser la Lune ! Le sort final de l'humanité va ainsi se décider sous nos yeux sur Crunchyroll en 2025.