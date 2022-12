Crash Bandicoot pourrait revenir très bientôt avec un nouveau jeu totalement inédit et il continue d'ailleurs de teaser.

Depuis quelque temps déjà, les rumeurs et les teasers se multiplient concernant un certain Crash Bandicoot Wumpa League. Un jeu multijoueur dans la veine d’un Fall Guys qui devrait apparemment mettre en scène tout le casting de la franchise Crash Bandicoot dans une série de mini-jeux compétitifs.

Les premiers éléments sont tombés il y a plusieurs mois déjà avec une illustration évocatrice qui est apparue sur Reddit.

Plus tard, c’est un vidéaste qui aurait découvert un easter egg sur un kit de goodies reçu d’Activision. Une boîte à pizza contenant tout un tas d’objets de collections affichait en effet une série de chiffres qui désignant la date des Game Awards. Suggérant ainsi une annonce lors de l'événement.

Un nouveau jeu Crash Bandicoot pour bientôt ?

Autant d’éléments qui portent à croire que le prochain jeu Crash Bandicoot 5 devrait se montrer sous peu. Aujourd'hui, c’est le compte Twitter officiel de la mascotte qui en rajoute une couche en se jouant de nous.

Le compte Twitter a en effet posté une capture d’écran similaire à ce que la story Spotify donne à ses utilisateurs pour leur présenter leur rétrospective de l'année. Ici, le screenshot affiche toutefois un message assez étrange en donnant, non pas un temps découte, mais un temps de jeu passé sur le dernier titre de la franchise. On peut ainsi lire : « Vous avez passé 62 023 minutes à jouer à Crash Bandicoot 4 : It's About Time cette année ».

Aux premiers abords, ça ressemble simplement à un clin d'œil, mais ordonnant les chiffres comme une date, on obtient 6/20/23, soit le 20 juin 2023 au format américain. Le doute n'est plus permis, quelque chose arrive.

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que la nouvelle fasse tourner des têtes et les fans s’attendent déjà à voir arriver Crash Bandicoot 5 dès l'année prochaine, à seulement quelques jours de la sortie de Final Fantasy 16 qui lui aussi devrait sortir à l’été 2023.

Quoi qu’il en soit, on devrait être rapidement fixé. Si l’on en croit les quelques teasers et les rumeurs, Crash Bandicoot 5 devrait être présent aux Game Awards le 8 décembre prochain. Nous n’avons plus qu’à attendre pour en avoir le cœur net.