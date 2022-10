Activision a entrepris d'envoyer des press kits pour révéler la sortie de Crash Bandicoot 4 It's About Time le 18 octobre prochain sur Steam. Mais en vérité, il y a également un gros teasing pour Crash Bandicoot 5.

Crash Bandicoot 5 aux Game Awards 2022

Comme pour Crash 4 et Crash Team Racing Nitro Fueled, Activision a donc fait parvenir des goodies à certains influenceurs dont le youtubeur canadien Canadian Guy Eh. Une boîte à pizza « Aku-Aku's Steam-In Pizza Shack », en référence à la sortie sur Steam, qui en dit plus.

Sur un des côtés du carton, nous pouvons lire « Avide de plus d'informations ? Essayez notre nouvelle pizza Wumpa pour 12,08$ ». Ce prix n'en est pas mais est en réalité une date, le 8 décembre 2022, soit le jour de la cérémonie des Game Awards 2022. C'est là que Crash Bandicoot 5 devrait par conséquent faire ses débuts. Si rien ne leake avant.

Via Canadian Guy Eh.

Un jeu multijoueur uniquement ?

Dans un post extrêmement intéressant de CyberWolfJV sur ResetERA, on se rend compte que ce serait loin très loin d'être le premier teasing autour de Crash Bandicoot 5 qui pourrait être sous-titré Wumpa League. Wumpa comme sur le carton à pizza également.

D'après ce qui a pu être montré en images ou dit via des rumeurs, nous serions devant un jeu multijoueur. Un bruit de couloir mentionnait un titre PvP. En revanche, on ne sait pas s'il sera conçu ou non par Toys for Bob, les développeurs du dernier opus. Ces derniers, tout comme l'ensemble des studios Activision, avaient été affectés sur la franchise Call of Duty.