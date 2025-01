Même si EA Sports FC 25 déçoit son éditeur, cela reste le jeu de football le plus prisé. Cette année, la simulation footballistique va devoir cohabiter avec de nouvelles expériences. Dont Rematch, des créateurs de SIFU, ou de FIFA Rivals. Mais comme annoncé à la Gamescom 2024, le studio Triple Expresso va également offrir un titre complètement à l'opposé des propositions existantes ou à venir comme celle de Copa City. Un jeu de foot pas comme les autres qui fait une jolie annonce pour les amateurs de ce sport.

Copa City agrandit sa liste de clubs...

Si vous aimez la gestion à la Football Manager, ainsi que SimCity, Copa City pourrait vous intéresser. Il s'agit de jeu de foot où il faut organiser vous-mêmes un événement footballistique sur et en dehors du terrain. « Lors d'un événement footballistique à grands enjeux, vous êtes responsable d'une ville et de ses infrastructures. Vous supervisez l'ensemble du processus de préparation du match et disposez d'un pouvoir de décision total. Vous planifiez les itinéraires, vous vous occupez de la logistique et vous vous préparez à l'arrivée des clubs et de leurs supporters ».

Pour vous préparer à l'arrivée des clubs dans Copa City, il en faut bien et un petit nouveau a été annoncé. Après le FC Bayern Munich, Arsenal et le Clube de Regatas do Flamengo, le Borussia Dortmund vient d'être officialisé par le biais d'un communiqué de presse. « L'énergie du Borussia Dortmund se fera désormais ressentir alors que les joueurs de Copa City relèveront le défi de préparer une ville à l'arrivée de ce géant du football ».

... avec le Borussia Dortmund

« Ce jeu permet aux fans de vivre l'atmosphère de BVB d'une manière totalement inédite. Les joueurs ressentiront vraiment l'excitation et la responsabilité de préparer une ville pour un jour de match. Tout en capturant l'esprit de BVB dans chacune de leurs décisions » indique Kerstin Zerbe. Le représentant du Borussia Dortmund au sujet de la collaboration avec Copa City. Entre EA Sports FC 25 qui continue d'être mis à jour, le futur Rematch, FIFA Rivals, UFL et maintenant Copa City, il y a le choix ! Ce soft indé sera disponible en 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Source : communiqué de presse.