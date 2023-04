En 2019, Control, jeu d'action-aventure de Remedy, convainc tant la presse internationale que les joueurs. Grâce à sa direction artistique bluffante, son scénario passionnant et ses combats réussis, l'aventure de Jesse Faden marque les esprits. Le studio finlandais Remedy planche actuellement sur une suite sobrement intitulée Control 2. On retrouvera l'héroïne et ses pouvoirs particulièrement jouissifs à utiliser. Pour le moment, Remedy et l'éditeur 505 Games n'ont toujours pas partagé le moindre trailer du projet. Les développeurs savent que les joueurs s'impatient, ils partagent donc l'avancée du développement dans un communiqué.

Le très attendu Control 2 disponible dès 2024 ?

Sur son site officiel, Remedy donne des nouvelles de ses projets en cours de développement. Alan Wake 2, particulièrement attendu après le succès du premier opus en 2010, sortira bien en 2023. Le studio arrive dans la dernière ligne droite de son développement. Ceux de Control 2 et de son spin-off multijoueur sont aussi en très bonne voie.

Control 2, qui est passé au stade de la validation de preuve de concept en janvier, a bien progressé. Au cours du premier trimestre, l'équipe de développement s'est concentrée sur la construction du monde et les mécanismes de jeu. En outre, nous avons développé l'identité visuelle du jeu. Codename Condor, un jeu multijoueur coopératif dans le monde de Control, a continué à progresser régulièrement dans la phase de preuve de concept. Nous avons été en mesure d'avancer des clés de design pour le gameplay et nous avons trouvé de nouvelles façons d'utiliser les assets et les lieux existants du monde de Control original. Codename Condor, ainsi que Control 2, développeront la marque Control, qui sera l'une des pierres angulaires de Remedy pour les années à venir.

Codename Vanguard, un autre projet qu'il va falloir attendre longtemps

Voilà, les passionnés de l'univers de Control devront se contenter de ça. Le développement de Control 2 avance bien, mais on comprend clairement que nous ne poserons pas nos mains dessus tout de suite. Verra-t-on au moins une bande-annonce du jeu dans les prochaines semaines ? Difficile à dire aussi. Dans son communiqué, Remedy précise que ses équipes s'attèlent surtout à peaufiner Alan Wake 2 avant sa sortie plus tard dans l'année. Le studio finlandais évoque aussi un projet nommé provisoirement "Codename Vanguard", un free-to-play coopératif. À l'heure actuelle, les équipes peaufinent la boucle de gameplay du titre, il ne devrait donc pas non plus sortir de si tôt.