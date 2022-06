Les deux entreprises, qui ont annoncé leur union définitive en mars 2021, vont dévoiler tout ce qu’elles préparent pour cette année et celles à venir. Une conférence attendue au tournant par les joueurs car elle devra rassurer sur son catalogue de 2022 et sur sa stratégie. Xbox Game Pass, exclusivités, jeux partenaires voici à quoi s’attendre et quand regarder le Xbox Showcase ?

Après un State of Play de qualité et une conférence Summer Game Fest 2022 en demi-teinte, le Xbox & Bethesda Showcase est particulièrement attendu au tournant. Qu’est-ce que Microsoft nous réserve avec ses jeux first party et ses services ? Rendez-vous le dimanche 12 juin à 19h00 (heure française) pour le découvrir. La conférence durera environ 95 minutes avec des annonces autour des jeux Xbox Series, Xbox One, PC, Xbox Game Pass et PC.

Pour suivre l’événement, vous aurez l’embarras du choix. La conférence Xbox sera évidemment retransmise sur les chaînes officielles Xbox sur YouTube et Twitch et également avec une version contenant le langage des signes. L’éditeur devrait par ailleurs partager ses plus grosses annonces sur Twitter presque en même temps que le live. Vous pouvez en tout cas encore une fois compter sur vos fidèles serviteurs pour vous partager tous les jeux croustillants annoncés à la conf Xbox.

Exclus Xbox, jeux, Game Pass, à quoi s'attendre pour la conférence XBox ?

A quoi faut-il s’attendre pour ce Xbox & Bethesda Showcase ? Petit tour d'horizon des annonces potentielles et des rumeurs.

Du gameplay pour Starfield et Redfall. Les jeux Bethesda à l'honneur

Le nom de la conférence Xbox est assez équivoque : Bethesda va montrer des choses. Forcément, les yeux se tournent vers Starfield. Le « Skyrim dans l’espace » est bien gentil, mais les carnets de développeurs ça va cinq minutes, on veut du gameplay. On s’attend à ce que Microsoft marque le coup en offrant une vraie présentation du jeu, de ses mécaniques mais aussi du vaisseau, qui devrait avoir une part importante. Phil Spencer et Todd Howard ont en tout cas de grandes ambitions pour le RPG et il est temps de montrer ce qu’il a dans le ventre.

L’autre grosse production de Bethesda annoncée devrait faire le déplacement. Développé par Arkane Austin, Redfall est un FPS coopératif au feeling proche d’un Left 4 Dead. Au programme : un style mêlant cartoon et réalisme, différents héros pour différentes classes, de nombreuses armes et des capacités à gogo. Reste maintenant à voir du gameplay et dimanche soir sera sans doute l’occasion de découvrir comment Bethesda compte scénariser le jeu. Microsoft a en tout cas confirmé à demi-mot que ces deux gros jeux seront montrés. En ce qui concerne l'adaptation Indiana Jones, ça semble encore trop tôt à ce stade mais son développement pourrait être évoqué.

Pour le reste, on ne serait pas contre quelques annonces surprises autour des licences phares de Bethesda. Si un certain Fallout News Vegas 2 fait rêver saliver les fans, d’autres espèrent des projets inédits autour de Wolfenstein, Dishonored ou Doom. Quant à The Elder Scrolls 6, on ne s’attend pas à grand-chose de ce côté, si ce n’est une mention pour rappeler que le jeu existe.

Hellblade 2, State of Decay 3, Forza Motorsport... les exclusivités Xbox attendues

Entre ses projets personnels et les rachats de studios, Microsoft est surtout attendu au tournant sur ses jeux maison. Avec presque une trentaine de titres en développement, la liste est forcément trop longue pour que tout soit montré. Cependant certains jeux sont particulièrement attendus et sont fortement pressentis. Même s’il s’est montré aux Game Awards 2021, Senua’s Saga : Hellblade 2 pourrait donner de ses nouvelles. Peut-être avec un simple carnet de développeurs, mais une séquence de gameplay serait fortement appréciée. Ninja Theory pourrait également lever le voile sur Project Mara, son jeu expérimental annoncé en janvier 2020 qui ne reposerait que sur un seul personnage et un seul lieu.

Tous les voyants sont au vert pour Avowed, le prochain RPG signé Obsidian qui prendra place dans l’univers de Pillars of Eternity. Le studio a en tout cas confirmé sa présence à la conférence Xbox, donc à moins d’une annonce surprise on devrait avoir une bande-annonce ou un petit teaser. Autre jeu qui pourrait faire le spectacle : Contreband. Le titre d’Avalanche Studios (Just Cause) pourrait lui aussi créer la surprise en se dévoilant plus concrètement. State of Decay 3 pourrait enfin montrer ce qu’il a dans le ventre.

Même son de cloche pour ARK 2, The Outer Worlds 2, le jeu d’horreur Scorn et surtout Everwild, dévoilé il y a presque trois ans maintenant. Les candidats sont clairement nombreux mais deux prétendants ne seront pas là : le reboot de Fable et de Perfect Dark. Les jeux Activision-Blizzard seront sans doute également de la partie. Modern Warfare 2 et Overwatch 2 sont par ailleurs pressentis.

A Plague Tale 2, As Dusk Falls, The Wolf Among Us 2, une place pour les jeux tiers ?

Si Microsoft continue sur sa lancée, quelques jeux de développeurs tiers devraient profiter du rayonnement de la conférence Xbox. Déjà présent au Tribeca Games Festival avec une démo jouable, A Plague Tale Requiem pourrait de nouveau faire une apparition au showcase pour dévoiler une séquence complète de gameplay et pourquoi pas dévoiler sa date de sortie. Même son de cloche pour l’exclusivité Microsoft, As Dusk Falls. Le jeu narratif à choix des vétérans de Quantic Dream avait déjà eu une jolie communication lors d’une conférence de l’éditeur.

Telltale était mentionné dans la liste des participants du Summer Game Fest 2022 et pourtant aucun de ses jeux n’a montré sa trogne. The Wolf Among Us 2 pourrait lui aussi profiter de la conférence Xbox pour dévoiler du gameplay ou une nouvelle bande-annonce. Et pourquoi pas annoncer une sortie Day One sur le Xbox Game Pass. A ce sujet, une rumeur d’une source fiable indique que Hollow Knight Silksong sera disponible dès sa sortie sur le service de Microsoft. Il y a donc de grandes chances que le metroidvania tant attendu fasse une apparition surprise lors du showcase.

Des annonces autour du Xbox Game Pass et des jeux service

Et justement, sans trop se mouiller, on peut prévoir plein d’annonces autour du Xbox Game Pass. Véritable fer de lance de la nouvelle stratégie de Microsoft, le service d’abonnement présentera cette année encore les jeux à venir dans son service. Ce sera peut-être l’occasion d’annoncer enfin l’arrivée des jeux Call of Duty au catalogue, comme l’avaient suggéré une fuite. Microsoft devrait également reparler de la venue du Xbox Game Pass sur les TV Samsung cette année. Et pourquoi pas confirmer les rumeurs autour d’une fonctionnalité de partage familial dans la veine de celles de Netflix et consorts. Aaron Greenberg, responsable marketing de la marque, a lui même confirmé qu’on entendrait parler services ce dimanche soir.

Le Xbox & Bethesda Games Showcase mettra également en lumière les contenus à venir et des updates sur les jeux service et les titres déjà sortis. Halo Infinite va accueillir sa prochaine mise à jour, Forza Horizon 5 va dévoiler son DLC (merci les leaks). Sea Of Thieves, Flight Simulator, The Elder Scrolls Online ou encore Fallout 76 devraient également parler de leur avenir et de leurs updates futures.

Des nouveaux jeux et des surprises à la conférence Xbox. Le fameux Overdose de Kojima ?

Ce qu’on attend surtout de cette conférence Xbox ce sont des annonces surprises. En tête de liste Hideo Kojima qui devrait faire l’honneur de sa présence lors de l’événement. Le papa de MGS et Silent Hill devrait présenter son nouveau jeu d’horreur : Overdose. Pour le reste les studios maisons de Microsoft ont plein de projets secrets en cours. Compulsion Games (We Happy Few) travaillerait sur un jeu de dark-fantasy à l’influence gothique. Les développeurs de Wasteland, inXile Entertainment, bosseraient quant à eux sur un certain Project Cobalt. Un titre ambitieux dans un univers steampunk inspiré de la révolution industrielle développé sous Unreal Engine 5.

Les créateurs de Minecraft planchent eux aussi sur deux nouveaux jeux dont on ne connaît rien. Josh Sawyer (Pillars of Eternity) développe un certain Pentiment, un potentiel RPG narratif à base d’enquête au 16e siècle. Les rumeurs parlent également d’un Project Dragon commandé auprès d’IO Interactive (Hitman). Le leak Nvidia a par ailleurs vendu la mèche sur un certain Project Shaolin chapeauté par des anciens de Sleeping Dogs. La particularité de cet action-RPG ? Wu-Tang Clan serait en charge de la bande-son. Le retour d’Age of Mythology n’est pas exclu, tout comme un Forza Motorsport next-gen.