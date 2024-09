Concord, une grosse exclusivité PS5, est dans le mal absolu et son studio vient de prendre une décision des plus radicales. On ne s'y attendait pas vraiment, une très mauvaise surprise.

Énorme coup dur chez Sony, une vraie secousse vient de frapper alors que sa toute dernière exclusivité en date rend les armes. On a cessé de le rapporter depuis la sortie de Concord le 23 août 2024 : le jeu peine à trouver des joueurs. Des ventes estimé à 25 000 unité tout au plus, plusieurs minute pour trouver une partie... En réalité, les serveurs sont vides, et désormais on sait qu’ils le resteront un bon moment, si ce n’est définitivement.

C'est le crash pour Concord...

C’est le cœur lourd que le studio Firewalk a pris la parole dans un communiqué sur PlayStation Blog. Un aveu d’échec, cuisant si l’on souhaite enfoncer le clou. Le jeu a des qualités, mais aussi beaucoup de défauts qui ont malheureusement eu raison de lui. Sortir un shooter essentiellement multijoueur, une nouvelle licence en prime, et le faire payer alors que la concurrence est extrêmement rude dans le genre, était un pari que le studio et Sony ne pouvaient visiblement pas tenir.

Il a donc été décidé de tout bonnement arrêter les frais. Concord sera mis hors ligne dès le 6 septembre prochain, oui, dans trois jours, à moins de deux semaines de sa sortie. Le jeu sera donc inaccessible sur PS5, mais aussi sur PC (Steam et Epic Games Store). Tout l’argent dépensé dans la boutique sera intégralement remboursé, et il sera possible de se faire rembourser l’intégralité du jeu, peu importe la plateforme. Il faudra pour cela se rapprocher de celles-ci pour faire la demande, tout simplement.

... mais tout n'est peut-être pas perdu pour l'exclu PS5

Cependant, Concord n’est pas mort pour autant, en tout cas, pas pour l’instant. Le communiqué est clair, cette décision des plus radicales est appliquée « en attendant de déterminer la meilleure voie à suivre ». « Même si de nombreuses qualités dans le jeu ont trouvé un écho auprès des joueurs, nous reconnaissons également que d'autres aspects du jeu et notre lancement initial n'ont pas eu le succès escompté. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre le jeu hors ligne à partir du 6 septembre 2024 et d'explorer des options, notamment celles qui permettront de mieux toucher nos joueurs. »

Ce n’est donc peut-être qu’un au revoir et non un adieu pur et simple. Le jeu pourrait tout à fait revenir sous un autre format. Quelques retouches et un modèle free-to-play pourraient bien lui sauver la peau. Ou peut-être que c’est aussi une manière « douce » d’enterrer définitivement la franchise en passant à autre chose.