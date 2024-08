Huit ans après le sixième opus, les attentes autour de Civilization 7 sont colossales. Après un trop court teaser lors de la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest 2024, Firaxis et 2K Games voient les choses en grand pour la prochaine apparition de l'iconique franchise 4X. Et il ne faudra pas attendre bien longtemps pour cela.

Civilization 7 va sortir le grand jeu très bientôt

2K Games avait promis en juin le retour d'une de ses franchises les plus populaires, et l'éditeur n'avait pas menti avec l'officialisation de Civilization 7. Hélas, nous n'avions alors eu droit qu'à un trailer cinématique avec le nom du jeu et un vague 2025. Les fans civilisés attendent donc du gameplay pour voir si ce septième opus sera le digne héritier d'un haut lignage. Firaxis et 2K Games l'ont bien compris et leur donnent pour cela rendez-vous fin août à plusieurs dates.

À commencer par la cérémonie d'ouverture de la Gamescom le 20 août à 20 heures chez nous, toujours en compagnie de Geoff Keighley. Nous aurons alors droit à une très attendue « WORLD PREMIERE » du gameplay de Civilization 7. Tout cela sera naturellement retransmis sur la chaîne Twitch officielle de l'événement. Mais ce ne sera pas la seule fois où le 4X très attendu se manifestera. À 22h30, juste après la cérémonie d'ouverture, Firaxis tiendra en effet une présentation de 20 minutes de gameplay sur sa chaîne Twitch officielle. Ensuite, les participants à la Gamescom à Cologne en Allemagne pourront avoir un aperçu de première main du 21 au 25 août en passant au Hall 6, où se tiendra notamment le stand officiel de Civilization 7.

Enfin, 2K Games et Firaxis montreront à nouveau le titre très attendu le 31 août aux États-Unis, et plus précisément à Seattle, à l'occasion du Pax Panel officiel dédié au jeu. L'événement sera retransmis en direct sur la chaîne Twich officielle de PAX, pour les internautes en manque de Civilization 7. Une manière comme une autre de patienter jusqu'à 2025 pour de nouveau réécrire l'histoire à la sauce Sid Meier.

Source : Sid Meier's Civilization VII sur X.com