L'excitation monte autour de Civilization 7, et Firaxis Games a récemment dévoilé des informations majeures lors d’un livestream dédié à l’Âge de l'Antiquité. Ce direct a révélé des détails croustillants sur les nouvelles fonctionnalités du jeu, les unités, et la transition vers l’Âge de l’Exploration. Si vous avez manqué la présentation, voici un récapitulatif.

De nouvelles unités pour l'Antiquité dans Civilization 7

Dès le début du jeu, vous aurez accès aux Fondateurs et aux Colonisateurs. Les Fondateurs créent vos capitales, tandis que les Colonisateurs se chargent de fonder les autres villes. Petite nouveauté : les colonisateurs ne peuvent plus être capturés en cas d'attaque. S'ils sont attaqués, ils se défendront, et s'ils échouent, ils seront détruits. Plus de crainte de les voir passer entre les mains ennemies !

Autre point intéressant : chaque civilisation aura désormais sa propre bande-son originale. Un détail qui promet une immersion encore plus complète dans l'univers culturel de chaque peuple. Deux types de rivières ont été introduits : les rivières mineures et les rivières navigables. Cette distinction influence la gestion des ressources et les déplacements militaires. Le bonheur devient également une ressource à part entière. Il influencera directement la gestion de vos villes et les célébrations possibles.

Plein de changements

Autre changement majeur : il n'y a plus de constructeurs ou d'ouvriers. À la place, une nouvelle action appelée Grandir la ville permet de développer les tuiles de votre territoire sans avoir besoin de former des unités supplémentaires. L’expansion des villes se fait désormais de manière linéaire, comme dans Civilization 6. Toutefois, vous pourrez déplacer des districts d'une tuile à une autre pour optimiser la gestion de vos ressources.

Les éclaireurs ont été améliorés. Ils possèdent une nouvelle compétence de recherche qui révèle les environs. De plus, une compétence de guet permanent permet de surveiller certaines zones de la carte.

Enfin, les systèmes de Eurekas et Inspirations ont été supprimés. À la place, des quêtes vous permettront de gagner des récompenses diverses, mais elles n'offriront plus de bonus directs à l’arbre technologique.

Le livestream a aussi donné un aperçu de la transition entre l'Antiquité et l’Âge de l’Exploration. Vous accumulez des points de légacies durant chaque âge, que vous pouvez ensuite utiliser pour obtenir des avantages dans la nouvelle ère. Cela permet de conserver certaines traditions, tout en adoptant une nouvelle civilisation adaptée à l'époque.

Source : 2K