Konami est d'humeur à relancer des licences historiques. Une vaste opération qui va prendre tout son sens avec Metal Gear Solid 3 Remake et Silent Hill 2 Remake. Deux sagas de légende s'offre donc un retour à court, moyen et long terme, mais l'une des séries historiques de l'éditeur est encore absente. Beaucoup de personnes se demandent si la société va remettre à la page Castlevania. Ca n'a pas été annoncé publiquement, mais on voit mal l'entreprise se priver d'une telle opportunité.

Castlevania vous veut faire un peu flipper

Même si la rumeur autour d'un nouveau jeu Castlevania n'était visiblement pas exacte, les équipes doivent être en train de réfléchir à plusieurs manières de faire revenir la licence. À vrai dire, celle-ci est déjà réapparue sous deux formes différentes. La première, c'est le DLC Dead Cells Return to Castlevania. La seconde, c'est la série Netflix d'animation. Très bientôt, vous pourrez ajouter une troisième collaboration. Le jeu d'horreur asymétrique Dead by Daylight s'empare de la saga culte. Pour cette collaboration, Behaviour Interactive a développé un nouveau tueur qui est Dracula, et un survivant qui est Trevor Belmont.

« Nous voulions offrir aux joueurs une certaine fluidité au moment d’alterner entre les différentes formes de Dracula . Quand j’ai joué à Symphony of the Night pour la première fois, l’un de mes jeux préférés de tous les temps, avoir de tels pouvoirs était absolument incroyable. Pouvoir mettre les joueurs dans la peau du Seigneur ténébreux dans Dead by Daylight était une occasion fascinante et unique pour nous » a déclaré Dave Richard, directeur créatif de DbD, au sujet du DLC Castlevania.

Des pouvoirs vampiriques

Comme tous les personnages du jeu, les protagonistes de Castlevania n'auront pas les mêmes pouvoirs. En tant que Trevor Belmont, les joueuses et joueurs vont pouvoir faire en évidence l'aura d'un tueur, en gardant cette vision spéciale plus longuement que les autres persos. Après avoir été examiné les coffres de la carte, Belmont aura la capacité se regénérer sans rien faire au prochain coup reçu. Enfin, une autre compétence permettra d'améliorer de manière non définitive la rareté d'objets trouvés, et de restaurer des charges.

Quant à Dracula, il inaugurera le premier tueur métamorphe de Dead By Daylight. Au niveau des pouvoirs, il pourra lancer des vagues de flammes ou se changer en loup pour poursuivre les survivants, tout en chargeant un bon fatal. Mais en sortant de sa forme humaine, il pourra aussi arborer l'apparence de chauves-souris - c'est un vampire après tout - pour traquer ses proies. Cependant, attention, pour être certain de tuer les survivants, il faut suivre leurs traces de pas.

Castlevania est donc enfin de retour, ce qui devrait faire plaisir aux fans en manque, quand bien même ce n'est pas le projet espéré. À noter que la build test est disponible sur Steam, et que le lancement officiel aura lieu le 27 août 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Si Dead by Daylight est votre came, n'oubliez pas qu'il y a également un DLC avec Lara Croft de Tomb Raider.

