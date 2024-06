Ces annonces sont arrivées dans le cadre du Nintendo Direct d'hier et provoqueront probablement une certaine vague d'excitation teintée de nostalgie chez certains fans. Nous parlons en effet de la résurrection de l'iconique licence Marvel vs Capcom, via une collection Arcade Classics, ainsi que le retour de Ace Attorney.

Capcom met un nouveau K.O. à l'aide de Marvel

Le géant japonais avait déjà fait sensation lors du State of Play et de la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest 2024 avec Monster Hunter Wilds. Histoire d'enfoncer le clou, nous l'avons retrouvé hier chez Nintendo pour annoncer Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics. Celle-ci arrivera courant 2024 sur Nintendo Switch, mais également sur PS4 et PC (notamment via Steam). Malheureusement, les consoles Xbox ne semblent pas avoir droit à ce retour coup de poing. Pour rappel, le dernier jeu de cette franchise emblématique était Infinite, sorti en 2017 sur de nombreuses plateformes. De nombreux fans ont appelé à son retour de leurs vœux. Les voici en partie exaucés avec cette collection.

Elle comprendra pas moins de 7 jeux : X-Men Children of the Atom, Marvel Super Heroes, X-Men vs Street Fighter, Marvel Super Heroes vs Street Fighter, Marvel vs Capcom 1 et 2 et enfin un jeu rarement vu dans l'Occident, et pourtant le premier fruit de la collaboration entre Marvel et le studio japonais : The Punisher, une sorte de Streets of Rage en compagnie de l'anti-héros le plus meurtrier de l'univers Marvel.

Une collection qui sent donc bon la salle d'arcade, la sueur et la camaraderie inhérente aux jeux de combat, le tout enveloppé dans une plutôt belle vague de nostalgie. Si nous ne connaissons pas exactement sa date de sortie, elle devrait en tout cas bien arriver cette année, avec un tarif a priori fixé à 49,99 euros. Il se pourrait toutefois que la version PC soit un brin moins cher.

Les fans n'ont pas d'objection contre cette seconde annonce

En plus de cette annonce coup de poing, Capcom a également présenté une autre collection, centrée cette fois sur sa licence juridique Ace Attorney, baptisée Investigations Collection. Rappelons que cette annonce avait leaké juste avant l'annonce du Nintendo Direct d'hier. Celle-ci, davantage centrée sur les énigmes que sur la conduite d'un procès, arrivera le 6 septembre, également sur PC, PS4 et Nintendo Switch, au tarif de 39,99 euros. Celle-ci regroupera Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth (ou Benjamin Hunter chez nous) et Investigations 2: Prosecutor's Gambit. Tous deux sont pour rappel sortis à l'origine sur Nintendo DS, et le second n'avait jamais quitté le Japon.