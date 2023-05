Resident Evil, Street Fighter ou encore Monster Hunter sont pour le moment les licences phares qui ont le droit à toutes les attentions. La première multiplie les projets, s’est offert un DLC pour RE : Village et aura bientôt le droit à un nouveau film d’animation.

La seconde franchise quant à elle reviendra sur le devant de la scène cette année avec Street Fighter 6. Un film serait également en préparation d’après les dernières nouvelles. enfin la dernière capitalise un maximum sur Monster hunter Rise fraichement sortie sur PS5 et Xbox Series, et aura bientôt le droit à un nouveau jeu inattendu.

Mais le portefeuille de Capcom comprend d'autres licences marquantes, et l’une d’entre elle pourrait bien revenir d’entre les morts, littéralement.

Une licence avec des zombies pas comme les autres

Il s’agit de Dead Rising, jeu de survie horrifique et surtout très drôle. Une licence que l’on n'a pas revue depuis Dead Rising 4 en 2016, un jeu qui, pour beaucoup, n’aurait jamais dû voir le jour. Alors se pose la question de la viabilité d’une suite, est-ce vraiment utile ? Ça, on l’ignore, mais d’après Jez Corden, généralement très bien informé, quelque chose se trame chez Capcom et Dead Rising pourrait bien remettre le couvert. C'est en tout cas ce qu'il affirme en répondant à un utilisateur Twitter qui parle de la franchise. Corden tempèrera toutefois dans les commentaires Twitter en affirmant qu’il n’a rien vu de concret, ce ne sont ici que des bruits de couloir. Reboot ? Remake ? Suite ? Bonne question.

Dead Rising a fait du chemin

Dead Rising a été lancé en 2006 sur Xbox 360 avec un premier épisode très réussi. On y incarnait Frank West, un journaliste qui se retrouvait coincé dans un centre commercial gigantesque pendant une invasion de mort-vivant. Il devait alors survivre plusieurs jours tout en essayant d’avoir le scoop du siècle. Le jeu proposait une formule dépaysante et une grosse rejouabilité. Pour l’époque, le fait d’avoir plusieurs centaines de zombies à l’écran était même un véritable tour de force. Quelques années plus tard, sortira Dead Rising 2, qui sera précédé d’un petit spin-off sans prétention servant de préquel. Ici, Frank est remplacé par Chuck Greene, un père de famille qui participe à une téléréalité où il massacre des zombies pour pouvoir soigner sa fille malade. Sauf qu’évidemment, les choses vont rapidement vriller. Dead Rising 2 change de héros et de paysage, mais la formule reste la même. Frank West reviendra quant à lui dans deux spin-off par la suite. Case : West et Off the Record.

Capcom s'est perdu en route, un retour possible ?

Plus tard sortira également Dead Rising 3, exclusivité Xbox One (et PC) qui, encore une fois, changera de héros et d’environnement. Plus que ça encore, il revoit son gameplay pour quelque chose de plus terre-à-terre. Le succès n’est pas mirobolant et Capcom fini par faire machine arrière en invoquant de nouveau ce cher Frank en 2016 pour un ultime épisode. Sauf que là, c’est le naufrage. À trop vouloir en faire Capcom se perd totalement avec son Dead Rising 4 et sacrifie même les bonnes idées qu’avait la série, comme ses psychopathe haut en couleur par exemple. Aujourd’hui, la licence est au point mort et nous n’avons absolument aucune nouvelle d’elle, si ce n’est une poignée de visuels d’un projet avorté qui sont apparus sur la toile il y a quelques semaines.

Et vous, pour ou contre un retour de Dead Rising sur PS5, Xbox Series et PC ?