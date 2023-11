Il ne se passe pas une semaine sans qu'une polémique touche le jeu vidéo. Cette fois, elle concerne Call of Duty et semble entièrement justifiée en raison d'une manière de faire très douteuse.

Le dernier jeu de la série, Call of Duty, développé par Activision Blizzard, a été produit dans un délai bien plus court que ses prédécesseurs. Ce qui semble affecter négativement sa réception critique, notamment en ce qui concerne son scénario. En effet, Call of Duty Modern Warfare 3 a été développé en moins de dix-huit mois, au lieu des trois ans habituels. Provoquant un stress important pour l'équipe de développement. C'est là le principal problème. Que peut-on apprendre ?

Call of Duty Modern Warfare 3 dans la sauce

Le très sérieux média Bloomberg a enquêté sur Call of Duty Modern Warfare 3 et la raison de son accueil plutôt froid. Ce jeu est le premier gros lancement depuis l'acquisition d'Activision par Microsoft pour 69 milliards de dollars. Il a été conçu à l'origine comme une extension de l'épisode de l'année précédente mais s'est transformé en une suite complète. Les développeurs de chez Sledgehammer Games, contraints de travailler de longues heures, se sentent trahis par cette accélération du processus, ayant eu la promesse de ne pas subir un tel raccourcissement après leur précédent jeu, Call of Duty: Vanguard.

Pour sortir le jeu dans les temps et respecter le planning, des méthodes de travail assez atroces ont été rapportées. Les développeurs ont dû faire face à d'importantes heures supplémentaires, incluant des nuits et des week-ends de travail. Ce rythme intensif a été imposé pour combler un vide dans le calendrier des sorties. Après le report d'un autre titre Call of Duty initialement prévu pour 2023. Cette situation a généré un sentiment de frustration chez les développeurs. Un sentiment exacerbé par la pression de devoir obtenir l'approbation des dirigeants d'Infinity Ward. Ce qui a introduit des inefficacités supplémentaires et des modifications parfois non désirées dans leur travail créatif. Sans compter évidemment les effets psychologiques à long terme d'une telle manière de travailler.

Du crunch, mais pour quel résultat ?

Le scénario initial du projet, nommé Jupiter, était prévu comme un spin-off à plus petite échelle situé au Mexique. Cependant, lors de l'été dernier, les dirigeants d'Activision ont changé de direction, demandant aux développeurs de produire une suite directe à Modern Warfare 2, réduisant considérablement le temps de développement.

Les premières critiques sont sévères, avec des évaluations médiocres de la part des grands médias du jeu vidéo. Elles pointent un scénario "hâtivement assemblé" et suggèrent qu'un temps de développement plus long aurait été bénéfique pour la qualité du jeu. Ces critiques se concentrent sur les missions de l'histoire et non sur les modes multijoueur et zombies, qui sont finalement très proches de Call of Duty: Modern Warfare 2, évitant ainsi pas mal de problèmes...

Malgré ces critiques, les analystes estiment qu'un échec critique du jeu n'aura probablement pas d'impact significatif sur la série à court terme. Cependant, un déclin constant de la qualité pourrait inciter Microsoft à revoir sa stratégie. Ou à espacer les sorties annuelles que la série suit depuis 2005, ce que l'on espère pour la santé mentale des salariés.