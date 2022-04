Nouveau fer de lance de Xbox, le Game Pass accueille régulièrement des nouveaux jeux. Entre AAA et indés, les joueurs et les joueuses ont déjà de quoi faire, mais Microsoft pourrait prochainement sortir de grosses cartouches.

A en croire la dernière rumeur en date, trois jeux Call of Duty pourraient prochainement débarquer sur le service d’abonnement de Microsoft.

Call of Duty bientôt dans le Game Pass ?

Microsoft semble préparer l’artillerie lourde pour le Game Pass. Depuis l’acquisition des studios Activision-Blizzard, la firme de Redmond a gonflé son catalogue de jeux avec des titres ultra-populaires dont la série Call of Duty. A l’annonce du rachat, l’idée de voir une sélection des titres emblématiques de la licence arriver sur le service d’abonnement de jeux a effleuré plus d’un esprit, dont visiblement celui de Xbox.

La marque verte pourrait chercher à créer la surprise en ajoutant prochainement une sélection de jeux Call of Duty au sein de son service phare. C’est en tout cas ce que laissent penser de nouveaux indices dénichés directement dans le Game Pass.

https://www.reddit.com/r/XboxSeriesX/comments/tsbk1s/these_four_games_have_been_added_to_game_pass

Une erreur de Microsoft ?

Plusieurs utilisateurs ont en effet remarqué l'apparition de Call of Duty : Modern Warfare, Modern Warfare Remastered, et Black Ops Cold War sur l’application dans une section dédiée. Plus étonnamment, ces trois opus sont nichés dans la catégorie «Xbox Game Pass Deals» sans qu’aucune promotion ou réduction ne soit appliquée. De quoi alimenter les spéculations les plus folles, toute proportion gardée évidemment.

Les trois jeux Call of Duty ne sont en effet pas les seuls à figurer dans la liste. On peut également y retrouver Diablo 2 et un certain Resident Evil Village, objet de rumeurs persistantes dernièrement. Des bruits de couloirs qui ont rapidement été démentis par Major Nelson en personne, qui avait confirmé qu’il s’agissait d’une erreur du Microsoft Store. Il est possible qu’il en soit de même pour les CoD et qu’il s’agisse d’une nouvelle bourde. Il n’y a désormais plus qu’à attendre une réaction officielle de Microsoft pour savoir de quoi il en retourne.