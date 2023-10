Après de longs mois, le feuilleton du rachat d'Activision Blizzard par Xbox a pris fin. La CMA, l'autorité qui régule la concurrence au Royaume-Uni, a donné son accord. L'acquisition n'est pas encore finalisée entre les deux parties, mais ils peuvent le faire à tout moment. Et d'ailleurs, une vidéo a déjà été publiée pour souhaiter la bienvenue à Activision Blizzard et toutes ses licences au sein des Xbox Game Studios. À moyen voire long terme, il y aura sûrement des exclusivités, mais quel avenir pour la franchise Call of Duty sur les plateformes concurrentes ?

Faudra t-il une Xbox pour profiter totalement de Call of Duty ?

Comme avec le rachat de Bethesda, les joueurs se posent des questions sur des sagas qui étaient jusqu'alors multiplateforme. Des jeux disponibles partout, mais parfois avec des contenus temporaires exclusifs à telle ou telle machine. Est-ce que ce sera pareil pour Call of Duty ? Qu'est-ce qui va changer pour les joueurs PS5 et Nintendo Switch ? Selon Phil Spencer, patron de Xbox, il y aura une totale parité et les jeux COD seront traités de la même façon sur Series X|S, PlayStation 5 et Switch.

« Les joueurs PlayStation et, à l'avenir, Nintendo... Je veux qu'ils aient le sentiment d'appartenir à 100% à la communauté Call of Duty. Je ne veux pas qu'ils se sentent lésés par un manque de contenu, l'absence de skins ou des exclus temporaires. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif est d'avoir une parité entière sur toutes les plateformes, dans la mesure du possible, pour le lancement et le contenu. Nous n'avons pas l'intention d'utiliser Call of Duty pour vous forcer à acheter une Xbox » (via Xbox Podcast).

Plusieurs choses à retenir donc. « Dans la mesure du possible », il n'y aura aucune différence entre un jeu Call of Duty sur Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch et bien sûr PC. Phil Spencer déclare également qu'il n'y aura plus d'exclusivités même temporaires pour les contenus, comme les DLC ou les phases de bêta ouvertes ou fermées.

Un contrat sur 10 ans pour PlayStation et Nintendo

PlayStation et Nintendo sont garantis que les jeux Call of Duty sortiront sur leurs consoles pendant au moins 10 ans. Tous les prochains titres seront par conséquent sur PS5 et Nintendo Switch, et durant les premières années de la PS6 et de la Nintendo Switch 2. « Nous sommes heureux d'annoncer que Microsoft et PlayStation ont signé un accord contractuel afin que Call of Duty puisse rester sur les consoles PlayStation après le rachat d'Activision Blizzard. Nous nous réjouissons d'un avenir où les joueurs auront plus de choix pour jouer à leurs jeux préférés » avait déclaré Phil Spencer.

Mais comme dit, Steam et Nintendo sont aussi à l'abris. « Microsoft a conclu un accord sur 10 ans pour apporter la franchise Call of Duty sur les consoles Nintendo, suite à la fusion de Microsoft et Activision Blizzard King. Microsoft s'engage à offrir davantage de jeux à un plus grand nombre de gens, peu importe la plateforme sur laquelle ils jouent. J'ai également le plaisir de confirmer que Microsoft s'est engagé à continuer de sortir simultanément CoD sur Xbox et Steam, après la conclusion de la fusion avec Activision Blizzard King ».

Pour Big N en revanche, il y aura peut-être une différence si Call of Duty Modern Warfare 3 finit par sortir sur Switch. Dans ce cas-là, il n'est pas à exclure que ce soit une version en streaming, et donc, à la portée limitée. Mais si ça se trouve, il n'y aura rien avant la sortie de la Nintendo Switch 2. Étant donné que la console sera plus puissante, ça règlera le problème d'office.