Call of Duty : Modern Warfare 3 est extrêmement attendu par les fans de FPS et ce n'est pas ce teasing qui va apaiser l'attente. Bien au contraire. Voyez plutôt.

Après le succès incontestable de Call of Duty Modern Warfare 2, l'attente est grande pour Call of Duty : Modern Warfare 3. Le jeu étant prévu pour le 10 novembre 2023. En attendant, le studio Sledgehammer Games continue tranquillement son teasing en dévoilant ce que les fans vont adorer : le remaster des cartes les plus cultes de l'épisode de 2009.

Call of Duty : Modern Warfare 3 joue avec nos nerfs

Dans un nouveau Intel Drop de Sledgehammer Games, les développeurs détaillent certaines des modifications apportées aux 16 cartes du jeu vidéo emblématique de 2009. Plus précisément dans la vidéo, le directeur artistique, Matt Abbott, et le directeur du design, Zach Hodson parlent de certaines de leurs aspirations concernant les cartes mises à jour. Les anciens reconnaîtront les bons vieux classiques qui nous ont fait rêver pendant des heures en multijoueur. On retrouve notamment Skidrow, Rust et Favela.

Hodson déclare :

Nous nous sommes demandés : 'Qu'est-ce qui était bien dans les mouvements des jeux plus anciens ? Qu'est-ce qui était bien dans les FPS plus anciens ?' Nous avons donc essayé de marier ces éléments.

Si cela attise votre impatience, ce n'est pas fini. En effet, la communauté Call of Duty pourra découvrir une sélection de cartes modernisées de Modern Warfare 2 dès le 5 octobre, où des streamers du monde entier joueront au multijoueur de Modern Warfare 3 dans le cadre de de l'événement Call of Duty: Next.

Après Call of Duty : Next, la bêta ouverte du multijoueur débutera, le premier week-end étant exclusif à PlayStation. Les deux week-ends de bêta, le premier du 6 au 10 octobre et le second du 12 au 16 octobre, seront l'occasion pour les joueurs de découvrir en avant-première ces fameuses nouvelles cartes remasterisées. Pour rappel, le jeu est prévu sur Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.

Qu'attendez-vous de ce nouvel épisode et qu'espérez-vous au sujet des nouvelles maps ?