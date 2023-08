Ah, Jak and Daxter. Une licence PlayStation mythique des années 2000 qui regardait droit dans les yeux les plus grands platformers d'aventure de l'époque et qui rivalisait directement avec Ratchet & Clank, saga avec laquelle elle partage de quelques points communs. D'ailleurs, c'est bien celle de Naughty Dog qui a vu le jour en premier en 2001, avant qu'Insomniac Games ne lance aussi son atypique duo de héros. Malheureusement, Jak and Daxter n'a fait parler de lui que pour ses remasters sortis il y a quelques années et aucun nouvel épisode n'est à l'horizon. En revanche, une adaptation de la franchise au cinéma est bien dans les tuyaux chez Sony Pictures. Malheureusement, le leak qui vient de tomber concernant long-métrage pourrait doucher les fans.

Gros coup dur pour les fans de Jak and Daxter

Sur le réseau social X, le leaker MyTimeToShineHello réputé fiable dans le milieu du cinéma, partage deux informations importantes concernant l'adaptation de Jak and Daxter. Selon ses sources, il ne s'agira pas d'un film d'animation... mais d'un live-action. Une nouvelle qui dévaste les fans de la licence PlayStation, comme on peut le voir en commentaires du post. « Un film d'animation aurait été tellement mieux », se désole un des nombreux fans attristés par cette révélation.

Le leaker enfonce le clou en dévoilant le casting du film. D'après ses informations, Tom Holland interprètera le personnage de Jak alors que le rôle de la petite beloutre (non, c'est animal n'existe pas) pourrait être confié à Chris Pratt. Alors que ce dernier avait été particulièrement critiqué pour son doublage de Mario dans le film Super Mario Bros., cela n'a pas empêché le réalisateur Ruben Fleischer du film Jak and Daxter de lui attribuer sa confiance. Rappelons que ce dernier a aussi dirigé l'adaptation d'Uncharted, dans lequel Tom Holland incarnant Nathan Drake.

D'ailleurs, c'est l'une des critiques que font les fans. Ils auraient aimé voir du sang neuf camper les rôles de ces personnages cultes. « Il n'y a que deux personnes dans le PlayStation Cinematic Universe », « le directeur d'Uncharted est allergique à un bon casting », peut-on lire.

Jak 4, l'espoir est toujours là

Pour le moment, nous ne savons rien du scénario de l'adaptation en préparation chez Sony Pictures. Le long-métrage Jak and Daxter pourrait logiquement adapter le premier épisode de la saga, ou raconter une histoire totalement originale comme l'avait fait le film Uncharted. Aucune période de sortie n'a été communiquée, mais il est tout de même difficile d'imaginer que le long-métrage sorte en 2024 alors qu'aussi peu d'informations officielles ont été partagées.

Quoi qu'il en soit, les fans espèrent toujours que cette adaptation relance la licence Jak and Daxter et donnent envie à Sony et Naughty Dog de plancher sur un nouvel épisode. En 2021, le président du studio Evan Wells indiquait être admiratif de ce que faisait Insomniac Games avec Ratchet & Clank et qu'il y avait encore « beaucoup d’amour » pour la franchise chez Naughty Dog.