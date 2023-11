Call of Duty : Modern Warfare 3 n'est même pas encore sorti, et pourtant, il demande déjà aux joueurs de faire beaucoup de place sur leurs machines. Vous l'avez compris, le premier patch est tombé.

Call of Duty : Modern Warfare 3, c'est la grosse sortie de novembre attendue par les férus de FPS. La popularité de Modern Warfare 2 a fait son œuvre, et c'est maintenant à cette suite de prendre le relais. Il ne reste plus longtemps à attendre avant de mettre la main dessus, puisqu'il arrive demain. D'ailleurs, les joueurs ont eu une petite surprise sur leurs machines. Un patch est d'ores et déjà disponible, et il est absolument massif. Faites de la place, et préparez-vous pour ce qui arrive.

Call of Duty : Modern Warfare 3 est gourmand, très.. trop même

Pour rappel, fin octobre, on a pu observer l'espace nécessaire dont il fallait disposer pour installer le jeu sur PC. Cette fois, ça ne rigole pas. Call of Duty : Modern Warfare 3 demande de déblayer 149GB d'espace, 78 si COD HQ et Warzone sont déjà installés. C'est plutôt conséquent et on se doute qu'il en est de même pour les versions consoles. Et justement, les joueurs doivent déjà installer une mise à jour pesant pas moins de 100GB. De toute évidence, il s'agit du patch day one et ce dernier est visiblement accompagné de certains éléments qui pèsent leur poids (sans mauvais jeu de mots).

Activision avait prévenu que le jeu pèserait une tonne puisqu'il est bourré de contenu. Campagne, mode multijoueur, Zombie, plein d'arme et de petits trucs à déverrouiller bref, visiblement le jeu est énorme, reste à savoir si c'est vraiment le cas. Le studio nous parle encore d'optimisation mais on ne va pas se mentir, depuis la création de ce COD HQ regroupant Warzone et les jeux principaux, la gestion de l'espace est une horreur et on a jamais eu d'optimisation digne de ce nom.

Les fans vont devoir faire de la place

Sur les réseaux sociaux, les fans ont fait entendre leur mécontentement vis-à-vis de la place demandée. En sachant qu'ils ne savent même pas tout ce que ça implique. « C'est dommage qu'ils n'essayent pas de mieux optimiser l'expérience », « Je n'ai déjà pas beaucoup de place pour mes autres jeux, alors là », « Je vais avoir besoin d'un disque dur externe », peut-on lire. Il est vrai qu'il faudra sûrement faire des sacrifices pour télécharger Modern Warfare 3 tant il est lourd. Au moins, le contenu promet d'être dense, et il sera accessible dès demain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Pour rappel, Modern Warfare 3 reprendra également une sélection de cartes du MW2 de 2022. On nous dit qu'elles arriveront au fil des saisons, dont quatre peu après le lancement. On imagine l'espace supplémentaire dont il faudra disposer lorsqu'elles seront là. La place demandée par Call of Duty : Modern Warfare 3 est titanesque, et ça en rebute déjà plus d'un. On en reparlera d'ici quelques mois...