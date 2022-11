En quelques jours seulement, Call of Duty Modern Warfare 2 balaye la contre-performance de CoD Vanguard et réalise un record jamais atteint par la franchise.

Alors que la licence était en perte de vitesse après l'échec de Vanguard, Call of Duty Modern Warfare 2 surprend tout le monde.

Call of Duty Modern Warfare 2 défie tout le monde

Sorti le 28 octobre dernier, Call of Duty Modern Warfare 2 a dépassé le milliard de dollars de recettes en dix jours, dont 800 millions en trois jours uniquement. Cela représente le plus gros démarrage de l'histoire de la franchise, tous épisodes confondus. Le précédent détenteur du record était CoD Black Ops 2 en 2012, soit il y a plus de dix ans. Activision peut donc sortir les caisses de champagne, d'autant que ça ne s'arrête pas là.

En effet, Call of Duty Modern Warfare 2 est le produit culturel le plus lucratif de 2022, devant tous les autres jeux, films etc. Pour comparer avec un mastodonte d'Hollywood, Spider-Man No Way Home a par exemple généré 600 millions en trois jours.

Un succès fulgurant commenté par Bobby Kotick, le PDG d'Activision :

Nos développeurs, ainsi que toute notre équipe d'Activision Blizzard, constituent l'épine dorsale de notre engagement indéfectible à servir nos centaines de millions de joueurs à travers le monde. Je suis très fier des efforts extraordinaires déployés par nos équipes et des records atteints par celles-ci avec Modern Warfare II. Relier le monde par la joie, le fun et le frisson de la compétition est la clé de notre succès. Call of Duty Modern Warfare 2 a fourni cela à des millions de joueurs plus rapidement et avec une plus grande satisfaction que jamais auparavant.

L'avenir du jeu est radieux, enfin une fois que les toxiques seront reconduits vers la sortie.

Un DLC à venir ?

Et la suite ? Dès l'année prochaine, Sledgehammer (CoD Advanced Warfare) pourrait lancer un DLC XXL pour Call of Duty Modern Warfare 2 afin de compenser l'absence d'un nouveau jeu en 2023. Activision a confirmé un contenu premium payant et selon le très sérieux Jason Schreier, ça concerne bien MWII.