Il est déjà milliardaire, mais Call of Duty Modern Warfare 2 ne compte pas s’arrêter là et devrait rapidement exploser les ventes d'un des épisodes les plus récents.

Après avoir écrasé le record de Call of Duty Black Ops 2 en franchissant la barre du milliard de dollars 5 jours avant ce dernier, Call of Duty Modern Warfare 2 explose les compteurs et s’apprête à surpasser les ventes totales européennes de Call of Duty Vanguard (2021).

Call of Duty Modern Warfare 2 est un véritable rouleau compresseur

Gamesindustry affirme en effet que Modern Warfare 2 est le jeu le plus vendu du mois d’octobre en Europe, malgré le fait qu’il soit sorti en toute fin de mois. Mais la véritable prouesse, c’est qu'en plus de faire un démarrage 125% plus fort que Call of Duty Vanguard, le jeu est sur le point de surpasser les ventes globales européennes de ce dernier en seulement deux petites semaines. Les analystes pensent d'ailleurs que ce serait fait dès la semaine prochaine. Une gifle pour l’épisode développé par Sledgehammer qui serait d'ailleurs en train de travailler sur le gros DLC premium de MW2 à paraître dès 2023.

Call of Duty Modern Warfare 2 est donc en train de tout pulvériser sur son passage et se loge même sur le podium des jeux les plus vendus de l’année en se plaçant tout juste derrière Elden Ring et ses presque 17 millions d'exemplaires dans la nature. Pour l’heure en revanche, Activision n’a pas encore partagé les chiffres exacts, mais ces derniers doivent être absolument pharaoniques. Sans compter que Noël arrive.

À côté de ça, la saison 1 du célèbre FPS déboulera dès le 16 novembre avec tout un tas de nouveautés, un événement centré sur la Coupe du Monde de foot et surtout, la sortie de Warzone 2 qui n'a pas fini de nous surprendre.