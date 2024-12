Si l'on devait se baser uniquement sur les précédents, personne n'aurait parié sur le succès de Call of Duty Black Ops 6. Mais Treyarch et Raven Software ont su créer la surprise en redonnant un coup de fouet à la franchise. On n'avait pas vu autant d'avis positifs sur la licence depuis de nombreuses années. Un accueil plus chaleureux que les précédentes entrées qui s'est traduit par un record historique. Si vous êtes curieux de voir ce que vaut cet épisode par vous-mêmes, vous en aurez bientôt l'occasion. Call of Duty Black Ops a une surprise gratuite pour vous très bientôt...

Call of Duty Black Ops 6 fait un cadeau aux joueuses et joueurs

C'est la semaine des annonces pour Call of Duty Black Ops 6 ! En janvier 2025, le FPS va se mettre aux couleurs de la série Netflix la plus populaire lors d'une collaboration avec Squid Game. Les détails ne sont pas encore connus, donc on ne sait pas si ce partenariat donnera seulement naissance à des skins ou à quelque chose de plus important. En attendant de le découvrir, le compte X de la licence a annoncé le premier week-end gratuit première semaine gratuite pour le jeu !

Eh oui, pour le lancement de la saison 1 Reloaded (Rechargée), Call of Duty Black Ops 6 sera jouable gratuitement sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC du 13 au 20 décembre 2024. Activision se montre un peu plus généreux puisque la plupart du temps, l'essai gratuit ne dure que le temps d'un week-end. En revanche, les restrictions restent les mêmes et, non, ça ne concerne pas la campagne solo. Mais vous serez bien libres de tester le multijoueur et le mode Zombies durant toute cette période.

En termes de contenus, attendez-vous à pouvoir fouler le sol de 6 cartes Call of Duty Black Ops 6 avec Racket, Hacienda, Nuketown dans sa version Holiday sous la neige, Extraction, Hideout et Heirloom. Il y aura 6 modes de jeu également dont Match à mort en équipe (Team Deathmatch), Point Stratégique (Hardpoint), Domination, Élimination confirmée (Kill Confirmed), Ordre d’exécution (Kill Order) et le délirant Prop Hunt où vous devez vous cacher en vous transformant en élément de décor (poubelle, arbre...).

Source : compte X Call of Duty.