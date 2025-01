La fin d'année 2024 a été explosive ! Sans parler des grosses annonces de décembre, l'automne, et plus particulièrement le mois d'octobre, nous a gratifié de plusieurs sorties d'exception. Entre Silent Hill 2 Remake, Dragon Ball Sparking Zero, Life is Strange 4 ou encore Call of Duty Black Ops 6, il y en a eu pour tous les goûts. Qui plus est, ce dernier a réconcilié une bonne partie des fans avec la licence. Du moins, est-ce le cas pour l'instant, car une décision pourrait bien changer la donne.

Des pratiques qui ne passent pas pour Call of Duty Black Ops 6

Le 3 janvier dernier, Call of Duty Black Ops 6 lançait son nouvel événement communautaire, en cours jusqu'au 24 janvier 2025. Cette fois, il s'agit d'une collaboration avec la série Netflix Squid Game, dont la saison 2 est sortie fin décembre. Voilà qui devrait réjouir bon nombre de fans. En tout cas, sur le papier, car dans les faits, le ressenti est différent.

Sur un fil Reddit dédié au jeu, on peut en effet lire une certaine frustration des joueuses et joueurs. La cause ? Le fait que les gains pendant cet événement se déclinent sous deux "parcours". D'un côté, une dizaine de récompenses gratuites sont à remporter. De l'autre, il faut être bénéficiaire du Battle Pass Premium — payant donc — pour acquérir dix autres cadeaux.

Une partie des joueuses et joueurs s'offusquent d'avoir à payer un Passe Premium pour cet événement, et ce, au même prix que le Passe ordinaire. Comme dit l'un des redditor : « Nous avons maintenant des Battle Pass entre deux Battle Pass. » C'est donc double peine pour celles et ceux qui voudraient profiter à terme des récompenses les plus intéressantes sur Call of Duty Black Ops 6.

Un autre utilisateur fait remarquer que « Black Ops 6 est le meilleur jeu free-to-play qui coûte le prix fort ». Dans le même temps, une partie des redditors en veulent à celles et ceux qui payent ce Pass Premium et encouragent Activision à maintenir ce type de pratique commerciale sur Call of Duty (voire d'autres licences), et cela « juste pour des cosmétiques » comme tendent à le rappeler certains. Encore une fois, ce sera le porte-monnaie des joueurs et joueurs qui fera loi.