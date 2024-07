Alors que Call of Duty Black Ops 6 est attendu pour le 25 octobre 2024 sur consoles et PC, l'un des meilleurs jeux de la licence revient avec un DLC gratuit.

Call of Duty Black Ops 6 devrait relancer la franchise sur de meilleures bases d'après ce qu'on a pu voir il y a quelques mois. Treyarch et Raven Software veulent continuer de proposer une campagne solo explosive, linéaire, mais avec l'ouverture de certaines missions de Modern Warfare 3. Le multijoueur, lui, se distinguera par des nouvelles cartes dès le lancement, et un système appelé pour « Omnimovement » pour se déplacer comme un vrai soldat d'élite à 360° degré. Il n'y a plus qu'à tenir ces promesses maintenant, et à ne pas décevoir le jour J.

Un DLC gratuit pour l'un des meilleurs jeux Call of Duty

Rendez-vous le 25 octobre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC pour découvrir Black Ops 6 qui sera gratuit avec le Xbox Game Pass. Et d'ailleurs, si l'on en croit l'insider Tom Henderson, ce ne serait pas le seul épisode à rejoindre le service. En effet, il se murmure que Microsoft ajoutera Call of Duty Modern Warfare 3 d'ici la fin du mois. À terme, la logique veut que l'ensemble de la saga soit de toute façon disponible, y compris les opus les plus anciens comme Modern Warfare. Dix sept ans après sa sortie, ça reste l'un des jeux CoD les plus appréciés par la communauté, et même un titre à jamais culte dans son genre. Ce n'est pas pour rien qu'Activision a sorti un remaster PS4 et Xbox One en 2016.

Eh bien sachez que les joueurs Xbox peuvent télécharger gratuitement le Pack de cartes Variété Call of Duty 4 Modern Warfare dès maintenant et pour une durée indéterminée. Ce DLC gratuit comprend quatre maps pour le multijoueur dont :

Crique : un village ouvert où il faut se fondre dans l'environnement

Le Pack de cartes Variété de Call of Duty 4 Modern Warfare est gratuit, mais attention. C'est uniquement valable pour la version 360, qui est jouable en rétrocompatibilité sur Xbox Series X|S et Xbox One, et non le remaster.

