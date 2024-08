Le film Borderlands, adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo éponyme, a reçu un accueil assez froid, tant en termes de critiques qu'en nombre de spectateurs dans les salles obscures. Pour faire court, et c'est triste à dire, c'est un échec. La production a donc pris une décision assez radicale pour sauver les meubles.

Une décision radicale pour Borderlands

Borderlands s'apprête à faire son entrée sur les plateformes de streaming numérique. Le film, qui réunit un casting impressionnant comprenant Cate Blanchett, Kevin Hart et Jack Black, n'a malheureusement pas rencontré le succès escompté lors de sa sortie en salles le 9 août dernier.

Réalisé par Eli Roth, Borderlands raconte l'histoire de Lilith. Une chasseuse de primes au passé mystérieux, interprétée par Cate Blanchett. De retour sur Pandora, la planète la plus chaotique de la galaxie, elle se voit confier la mission de retrouver la fille disparue d'Atlas. Le personnage puissant incarné par Edgar Ramírez. Aux côtés de Blanchett, Kevin Hart joue le rôle du mercenaire Roland. Tandis que Jamie Lee Curtis incarne Tanner, une scientifique et archéologue. Le casting est complété par Ariana Greenblatt. Qui joue Tiny Tina, une experte en démolition pré-adolescente, et Florian Munteanu, son garde du corps Krieg.

Un échec cuisant ?

Malgré ces noms prestigieux, le film a été un échec au box-office. Ne parvenant pas à attirer le public en masse lors de son premier week-end d'exploitation. Face à cette situation, les producteurs ont rapidement décidé de tourner leur attention vers le marché du streaming.

Selon des sources fiables comme When to Stream, Borderlands devrait être disponible en streaming à partir du 30 août via des services de vidéo à la demande premium (PVOD). Cependant, cette date n'a pas encore été officiellement confirmée par Lionsgate. Le studio derrière le film, et pourrait encore être modifiée. Le film est déjà en précommande sur Prime Video pour un prix de 24,99 $, ce qui correspond généralement au tarif d'achat pour ce type de contenu. Une option de location devrait également être proposée à un prix inférieur, autour de 19,99 $ pour une période de 48 heures.

Cette transition rapide vers le streaming reflète une tendance croissante dans l'industrie du cinéma. Où les sorties numériques deviennent de plus en plus courantes, surtout lorsque les résultats en salle ne répondent pas aux attentes. C'est un choix radical pour tenter de sauver les meubles.

