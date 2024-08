Le film Borderlands est sorti, et hélas, il semble bien parti pour être un gros flop, malgré le casting impressionnant et la licence qui cartonne sur consoles et PC

Une adaptation cinématographique d'un jeu vidéo, ça passe ou ça casse, et c'est toujours un pari risqué. Et malgré de belles surprises comme Super Mario Bros, tous les films de ce genre ne sont pas forcément voués au succès. Dans le cas du récent Borderlands, les choses ne sont par exemple pas aussi réjouissantes que prévu.

Borderlands a un démarrage difficile

Ainsi, le film Borderlands, inspiré du jeu vidéo éponyme, a connu un démarrage décevant au box-office avec seulement 4 millions de dollars de recettes lors de son premier jour d'exploitation à travers 3125 salles. Ce résultat est particulièrement faible, surtout pour une production avec un budget estimé à 115 millions de dollars. Malgré un casting prestigieux comprenant des acteurs comme Cate Blanchett, Kevin Hart et Jack Black. Le film n'a pas réussi à attirer les foules lors de son lancement.

Pour mettre ce chiffre en perspective, on peut comparer Borderlands à d'autres films récents. Par exemple, le même week-end, It Ends With Us, un autre film sorti en parallèle, a généré près de 20 millions de dollars, surpassant largement Borderlands. Notons tout de même que des productions antérieures comme Warcraft, une autre adaptation de jeu vidéo qui avait connu des débuts difficiles aux États-Unis, avait tout de même réussi à compenser grâce à des performances exceptionnelles à l'international, notamment en Chine​.

Un bide en perspective ?

Les critiques ont également été sévères, beaucoup qualifiant le film de "désastre" ou de "grosse erreur". Cette réception pourrait rendre difficile toute tentative de renverser la situation pour Borderlands, même si le distributeur Lionsgate avait pris des mesures pour limiter les pertes en récupérant une partie de son investissement grâce à des préventes internationales.

Face à cette situation, le PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, a demandé aux spectateurs de donner une chance au film, soulignant la qualité de la propriété intellectuelle et du casting. De son côté, Randy Pitchford, fondateur de Gearbox, a réagi vivement aux critiques négatives sur les réseaux sociaux.

En résumé, bien que Borderlands ait été lancé avec de grandes ambitions, il semble que le film ait besoin d'un miracle pour éviter de devenir un échec commercial majeur. Les prochaines semaines seront cruciales. Pour déterminer si ce long-métrage parviendra à se redresser. Ou s'il rejoindra la liste des adaptations de jeux vidéo ayant échoué au cinéma.

Source : Variety