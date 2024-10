Cinq ans après la sortie du troisième opus, le très attendu Borderlands 4 a enfin profité de la Gamescom 2024 pour annoncer son arrivée courant 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Si on en sait encore assez peu de choses, son fantasque patron Randy Pitchford n'a depuis pas manqué d'occasions de teaser les fans. Sa dernière facétie en date nous laisse notamment miroiter une orientation radicalement différente par rapport au reste de la licence qui a popularisé le genre looter shooter.

Un autre tour de magie de Randy Pitchford pour Borderlands 4

Après le sympathique spin-off Tiny Tina's Wonderlands, Gearbox s'est attelé au développement du plus canonique Borderlands 4. Le studio s'est cependant montré relativement discret à son égard. Alors qu'il doit sortir l'an prochain, on en sait encore assez peu à son sujet. En attendant des présentations plus officielles, il faut donc se contenter des miettes laissées par le patron du studio, le fameux Randy Pitchford. Sur X.com, le YouTubeur spécialiste de la licence JoltzDude139 s'est émerveillé de la vélocité de son nouveau PC et de son SSD embarqué, pouvant lancer le cultissime Borderlands 2 « sans aucun temps de chargement ».

Ce à quoi Randy Pitchford a répondu de manière taquine : « Sans temps de chargement, dis-tu ? ». JoltzDude139 a souhaité lui tirer les vers du nez, en lui demandant d'élaborer. Pour seule réponse, le patron de Gearbox a déclaré : « Je vais absolument élaborer »... avant de se déconnecter de X.com pendant trois jours. Cela a toutefois suffi pour que les fans attendant Borderlands 4 se fendent de diverses théories.

La plus répandue étant que Borderlands 4 pourrait proposer cette fois un véritable monde ouvert. Une différence majeure par rapport aux précédents opus. Rappelons en effet que leur structure se rapproche d'un hack'n slash à la Diablo ou Path of Exile : de grandes zones délimitées à explorer, et des instances pour rentrer dans des donjons, moyennant divers temps de chargement. Il se pourrait ainsi que Borderlands 4 exploite les SSD désormais très répandus pour se départir de cet élément. Il faudra toutefois attendre une autre manifestation presque prophétique de Randy Pitchford ou de Borderlands 4 pour en avoir le cœur net.

Source : Randy Pitchford sur X.com