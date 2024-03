Le groupe Embracer, que l’on surnomme l’ogre du jeu vidéo, est connu pour faire des ravages dans l’industrie. Depuis déjà quelques années, ses filiales subissent de nombreuses réorganisations, rythmées entre démantèlement, revente et licenciements. La perte d’un contrat à 2 milliards de dollars avec l’Arabie Saoudite a, en plus, causé un véritable séisme au sein de la compagnie. Certains des studios comme Gearbox (Borderlands, Tiny Tina’s Wonderland) a été impacté au point de mettre en danger leurs futurs projets ?

Gearbox bientôt revendu ?

Souvenez vous, en 2021, Embracer avait réalisé plusieurs acquisitions majeures comme Gearbox Software. Le studio de Duke Nukem Forever et Borderlands racheté pour un prix de 1,3 milliard de dollars. Mais, selon certaines rumeurs, le studio se serait déjà en train de se séparer de l’ogre. Et il pourrait être vendu comme Saber Interactive. « De nombreuses options sont envisagées comme un transfert de Gearbox, une prise d'indépendance et à d'autres choix encore » a déclaré Dan Hewitt, responsable de la communication, dans un mail interne intercepté par le journaliste Jason Schreier (via Bloomberg).

Une séparation nécessaire ? Les licenciements subis en 2023 ont laissé des traces et les employés qui y ont échappé ont dû faire face au gel de leur salaire. Certains salariés sont partis par anticipation et d'autres sont restés pour continuer le travail sur les projets de Gearbox. Mais suite à tout cela, le studio a du mettre de coté « de nouveaux projets et licences passionnantes » pour se concentrer sur Borderlands et Tiny Tina’s Wonderlands.

Artwork de Borderlands ©Gearbox

De bonnes nouvelles pour Borderlands et Tiny Tina's Wonderlands

Encourageant pour Borderlands 4 ? Pour l’instant, il n'y a rien d'officiel. Même si on a entendu parler du projet à plusieurs reprises, y compris avec un teasing de Randy Pitchford. « Je sais sur quoi nous travaillons, et… c’est la meilleure chose que nous ayons jamais faite » a déclaré le co-fondateur du studio, il y a quelques jours. En tout cas le jeu aurait été affecté par les remaniements, avec la direction du projet qui aurait changé en cours de route. Le but des équipes seront actuellement de parvenir à terminer ce Borderlands 4.

Un retard interne à prévoir ? On verra bien. Par contre, pour Tiny Tina's Wonderlands 2, ça se complique. Si l'on en croit Kotaku, le projet aurait connu un soft reboot, c’est-à-dire un léger redémarrage. Pour autant, cela n’aurait pas trop impacté la progression de son développement.

À voir où mènera cette séparation avec Embracer. Mais cela pourrait donner un nouvel élan à Gearbox et permettre au studio de lancer d'autres franchises. Du coté dé l’ogre du jeu vidéo, son futur est encore incertain, tous comme la pérennité de ses filiales.