Après une longue traversée du désert, le rocambolesque groupe Gearbox sort enfin la tête de l'eau. Adieu l'enfer d'Embracer, bonjour un nouvel éditeur et un Borderlands 4 plus fou que jamais ?

Une grande partie de Gearbox va en tout cas changer de crémerie, dont celle s'occupant de la célèbre franchise de looter shooter. Avec les moyens colossaux d'un nouvel éditeur majeur en soutien, les fans attendant Borderlands 4 devraient enfin être récompensés comme il se doit.

It Take-Two pour faire Borderlands 4

Voilà une nouvelle qui fera plaisir aux fans des productions de Gearbox et des tours de magie de Randy Pitchford (mouais). Pendant longtemps détenu par Embracer Group, le studio derrière notamment la licence Borderlands est redevenu privé le mois dernier. Et un nouveau développement majeur est arrivé aujourd'hui. Il y a quelques heures seulement, l'éditeur Take-Two (Rockstar Games, 2K) a en effet annoncé son rachat pour la belle somme de 460 millions de dollars. Avec ce pactole, le géant américain et son PDG Strauss Zelnick ajoutent à leur escarcelle des franchises très fortes. Outre la série qui a popularisé le genre looter shooter, on compte aussi Homeworld, Risk of Rain ou encore Duke Nukem.

Si l'on en croit les termes de l'accord, Gearbox conservera la maîtrise des propriétés intellectuelles précitées. Celles-ci disposeront cela dit d'un énorme support financier. Dans son communiqué, Take-Two Interactive mentionne d'ailleurs quelque chose qui fera très plaisir aux fans. « Gearbox et 2K développement activement le prochain opus de la franchise Borderlands ». Sans le dire, on peut facilement comprendre qu'il s'agit de Borderlands 4. Le studio pourrait ainsi se permettre encore plus de folies sur cette suite très attendue. On espère bien sûr dans le bon sens du terme, et sans modèle économique à la NBA 2K.

En espérant que la suite des aventures de Borderlands soit plus radieux que jamais. © Gearbox

Si Randy est content, tout le monde est content ?

L'annonce du rachat nous provient de Take-Two, mais Gearbox et son fondateur Randy Pitchford se sont également fendus d'un communiqué de leur cru. « Rejoindre les rangs de Take-Two/2K va aider Gearbox à passer au niveau supérieur. L'éditeur a démontré à plusieurs reprises son engagement envers notre moteur pour générer de la créativité, du bonheur et du profit. Nous avons mis la barre très haut pour le divertissement interactif. Nous avons produit des résultats remarquables avec des jeux innovants et mémorables quand nous travaillions ensemble en tant que partenaires. Je suis incroyablement excité par ce qu'on peut accomplir maintenant que nous ne faisons qu'un ».

Rappelons en effet que, par le passé, certains jeux de Gearbox étaient édités par 2K. Maintenant que les deux maisons ne font plus qu'une, espérons que cela augure du bon pour la suite. Dans tous les cas, la situation ne peut pas être pire que sous la coupe d'Embracer Group... n'est-ce pas ? Si le développement de Borderlands 4 est acté, il faudra cependant se montrer patient avant d'en voir quoi que ce soit. À noter que la branche de Gearbox basée à San Francisco appartient toutefois toujours à Embracer. Celle-ci devra fatalement changer de nom, et dispose de belles licences comme Remnant ou encore Hyper Light Breaker. Bon courage à eux.