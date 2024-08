Sorti il y a quelques jours, le film Borderlands semble hélas bien parti pour être un bide monumental. Contre mauvaise fortune bon cœur, Randy Pitchford, PDG de Gearbox, a voulu faire passer la pilule aux fans en teasant un Borderlands 4 qui devrait a priori les convaincre bien davantage.

Randy Pitchford tente un tour de magie avec Borderlands 4

Cela fait cinq ans que le troisième opus est sorti. Entre-temps, nous avons toutefois eu droit en 2022 au sympathique spin-off Tiny Tina's Wonderlands. Les fans attendent toutefois de savoir ce qui attend les Chasseurs de l'Arche dans un canonique Borderlands 4. Randy Pitchford, co-créateur de la franchise looter-shooter, a profité avec plus ou moins de tact de la mauvaise presse autour du film pour rassurer les fans des jeux en ce sens.

« Vous me dites donc que vous préférez ce que mes amis et moi faisons avec les jeux que ce que le plus grand casting d'acteurs et les meilleurs créateurs de films de la planète ont fait ? Je suis super flatté ! Et sachez que nous nous plions en quatre pour ce qui arrive ». En anglais, la chose est plus explicite encore : « We're working extra hard four you on what's next ». La mention pas très subtile du chiffre quatre n'est bien sûr pas anodine : il est bel et bien question du très attendu Borderlands 4.

Nous savons grâce à son éditeur Take-Two, qui a racheté le studio fin mars dernier, que Borderlands 4 est dans une « phase active de son développement ». Selon diverses déclarations, il serait d'ailleurs question du « meilleur jeu de Gearbox ». Il faudra toutefois sûrement s'armer de patience pour affirmer ou infirmer cela. Randy Pitchford peut-il faire un tour de magie assez convaincant pour nous proposer un jeu capable d'éclipser le très probable bide du film ? On souhaite quoi qu'il en soit à ses équipes que ce soit bien le cas. À noter que Borderlands 4 pourrait faire l'objet d'une annonce à la Gamescom, qui ouvrira pour rappel ses portes à Cologne en Allemagne dans une petite semaine.

Source : Randy Pitchford sur X.com