Sorti en exclusivité sur PS4 en 2015, Bloodborne est devenu un jeu totalement culte. Un incontournable signé FromSoftware qui continue encore de déchaîner les passions 8 ans après sa sortie (oui déjà).

Alors que les joueurs attendent une suite ou un remake avec impatience, Bloodborne fait de nouveau parler de lui grâce à un objet collector qui s’annonce d’ores et déjà comme étant un indispensable pour tous les fans.

Bloodborne se dévoile dans un sublime ouvrage collector

Ce n’est ni un jeu ni une statue, mais un énorme, et superbe, livre intitulé Blood Echoes: A Bloodborne Anthology. Un ouvrage, proposé par Tune & Fairweather (édité par Simon Parkin), qui retrace le parcours de Bloodborne en dévoilant par exemple ses coulisses et qui s’attardera aussi sur tout ce qui gravite désormais autour du jeu.

On pourra ainsi retrouver des interviews de personnalités ayant travaillé sur le jeu comme Ryan Amon, compositeur principal du jeu, ou encore une ressortie d’une interview d’Hidetaka Miyazaki, figure de FromSoftware, qui n’était jusqu’ici disponible que dans le guide officiel du jeu. En plus de ces interviews, ce nouveau livre sur Bloodborne reviendra sur quelques éléments importants du jeu et offrira également une multitude d'illustrations, des artworks en passant par tout un tas de concepts arts. On notera également des interventions d’acteurs majeurs de la communauté de fans comme le speedrunner Chase "Genso" Morrissey, détenteur de l’actuel record du monde, ou encore Lilith Walther, créatrice du demake Bloodborne PSX.

Les précommandes sont ouvertes !

Un objet collector donc, que les fans de Bloodborne devraient certainement s’arracher prochainement. Le livre Blood Echoes: A Bloodborne Anthology est attendu pour le mois de décembre 2023 et affiche un prix avoisinant les 80€. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, d’ailleurs, une copie digitale sera offerte à tous ceux qui précommanderont le livre avant le 23 mars prochain. Tout ceci est actuellement disponible chez Tune & Fairweather.