Teasing ou simple maladresse ? On n’aura sans doute jamais la réponse, mais Sony a de nouveau enflammé la Toile hier avec un simple Tweet. Le compte officiel de la marque a en effet eu le malheur de poster un contenu relatif à Bloodborne. La suite vous la devinez.

Quand Sony tease Bloodborne Remake ... ou pas

Un Tweet et Internet est en ébullition. Le compte officiel de la marque Sony a partagé hier un tweet où les abonnés devaient deviner quel jeu était montré. L’image était une partie zoomée d’une exclusivité PlayStation qui n’était autre que … Bloodborne. Il n‘en fallait pas plus pour que les fans s’emballent et y voient une quelconque forme de teasing. En l’espace de quelques minutes seulement, plus de 15 000 posts autour du titre de FromSoftware ont été créés. Sony a rapidement supprimé son tweet, ce qui a remis de l’huile sur le feu auprès de certains. Si une majorité a conscience qu’il ne s’agit que d'un simple post pour engager la communauté, d’autres y voient réellement un teasing. Les différentes rumeurs autour d’un PlayStation Showcase annulé ou retardé les confortent dans leur théorie.

La firme japonaise a en tout cas de grands projets pour Fromsoftware. Elle a en effet des parts minoritaires chez les créateurs d’Elden Ring et a affirmé qu’elle n’excluait pas la possibilité d’adapter leurs jeux sur petit ou grand écran, et de financer certaines de ses productions. Ce qu’attendent les fans en revanche c’est l’arrivée de Bloodborne sur PS5, sous forme de remaster, de mise à jour ou de remake. Officiellement rien n'est prévu pour le moment, mais ce ne les empêche pas d'espérer à chaque mention du jeu. Jason Schreier avait pourtant tenté de tempérer leurs attentes en déclarant en juillet dernier : « Je ne peux pas leaker ce qui n'existe pas ». A force de crier au loup, peut-être que leurs demandes seront enfin entendues.