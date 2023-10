Depuis de longs mois, les fans de Bloodborne et les joueurs PS5 ne perdent pas espoir de revoir le jeu culte de FromSoftware. Et une nouvelle trouvaille va peut-être les rassurer... ou pas !

À quand Bloodborne Remastered ou une suite ? Les fans en rêvent sûrement tous les soirs, mais au réveil, il n'y a jamais rien. FromSoftware doit être au courant de l'attachement des joueurs à la licence, mais encore faut-il que les développeurs veuillent la ressusciter d'une manière ou d'une autre. Même chose pour Sony qui a co-développé le jeu avec feu Japan Studio pour rappel. Le chef d'oeuvre d'Hidetaka Miyazaki a en tout cas été mentionné récemment.

Bloodborne Remastered, une suite PS5 ou rien à voir ?

Certains seraient prêts à tout pour poser les mains sur Bloodborne 2 ou ne serait-ce qu'un remaster du premier épisode. Et de façon étrange, le nom du jeu est ressorti ce week-end au détour d'une découverte. Visiblement, une session de playtests aurait été organisé par PlayStation UK entre le 10 et 13 octobre dernier. Ce genre d'événement permet de faire essayer des jeux en avant-première à des personnes triées sur le volet afin qu'ils donnent leur avis et repèrent éventuellement des choses qui ne vont pas.

La petite annonce cherchait des profils bien spécifiques puisque le jeu mystère à tester était destiné aux fans des Soulsborne. Selon Insider Gaming, qui a eu le temps de la consulter, Wo Long: Fallen Dynasty, Dark Souls, Elden Ring et... Bloodborne étaient cités comme références. Un simple hasard ? Sûrement. Bien que le cœur de certains s'affolent et battent encore pour le retour de leur FromSoftware préféré, les playtests auraient été organisés pour tout autre chose.

Passée la déception, plusieurs personnes misent sur Rise of the Ronin. Est-ce possible ? Le jeu pourrait sortir en 2024 en exclusivité sur PS5, donc ça ferait sens. Et aux commandes, on retrouve Team Ninja, les créateurs de Wo Long: Fallen Dynasty et de Nioh. Si l'on s'en réfère à des précédents leaks, Rise of the Ronin serait un mélange d'Assassin's Creed, Ghost of Tsushima et Dark Souls. Mais à contrario de la série de FromSoftware, il y aurait des modes de difficulté. Dans tous les cas, les espoirs que cela concerne Bloodborne semblent très minces.

Une version non officielle en 60fps

Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessus, une version PS5 de Bloodborne à 60fps existe, mais pas de façon officielle. La performance a été réalisée via une console jailbreakée. « Illusion l'a fait ! Mon patch Bloodborne a été rendu compatible avec la version piratée actuelle de la PS5. Le jeu tourne sur une console du marché en 1080p 60fps » a déclaré Lance McDonald, un moddeur qui a aidé à développer cette mise à jour. Malheureusement, comme déjà dit, il y a un risque de rendre inutilisable votre machine en la jailbreakant, en plus d'être dans l'illégalité.

Alors à quand un nouveau projet Bloodborne chez PlayStation ? Peut-être pour les 25 ans, peut-être même jamais. Mais ça vaut le coup de croiser les doigts car d'autres collaborations entre le constructeur japonais et FromSoftware seraient dans les cartons. « Vous devriez penser avant tout aux collaborations d'un point de vue du développement de jeux, mais il n'est pas non plus impensable d'explorer d'autres opportunités avec PlayStation Productions » a indiqué Hermen Hulst, patron de PlayStation Studios. En attendant, un fan a recrée Bloodborne dans Minecraft à travers mini-film. Un retour inattendu qui fait son petit effet !