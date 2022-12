Avant le GOTY Elden Ring, FromSoftware a conquis les joueurs PS4 avec une nouvelle licence exclusive : Bloodborne. Un jeu acclamé par la critique et le grand public, qui n’a cependant toujours pas bénéficié d’un patch sur PS5 ni d’un portage sur PC. Les fans caressent le doux rêve de pouvoir explorer l’Entre-Terre en 60 FPS et/ou en 4K, et une carte de vœux d’un développeur de PlayStation a ravivé les espoirs de certains. Est-ce Bloodborne PS5 qu a été teasé ?

Bloodborne PS5 teasé par Bluepoint Games ?

Bloodborne PS5 est encore sur toutes les lèvres. Non pas parce que le compte officiel de Sony a fait un post maladroit sur les réseaux sociaux, mais bien parce que Bluepoint Games joue avec le petit cœur fragile des fans. La firme texane a en effet partagé sa carte de vœux annuelle qui tease son prochain projet. On retrouve quatre cadeaux bien emballés au pied du sapin. L’un représente le Shadow of the Colossus Remastered qu’ils ont développé sur PS4, l’un le tout aussi impressionnant Demon’s Souls Remake disponible au lancement de la PS5, l’autre God of War Ragnarok sur lequel ils ont prêté main forte à Santa Monica Studio et le dernier … c’est le grand secret.

Pourtant, il n’en fallait pas plus pour que la Toile s’enflamme à nouveau et y voit un présage pour Bloodborne PS5. Le studio n’ayant travaillé que sur des exclusivités PlayStation dernièrement, les joueurs y voient forcément un signe. « Bloodborne PS5 arrive les gars », écrit un internaute tandis qu’un autre surenchérit « Pitié, faites que ce soit le remaster Bloodborne. » D’autres pensent en revanche que la boîte symbolise un certain Metal Gear Solid Remake qui fait l’objet de nombreuses rumeurs. Bluepoint Games a en effet confirmé travailler actuellement sur « un remake d’une licence appréciée », ainsi que sur une toute nouvelle franchise originale en parallèle. On sera très certainement fixé l’année prochaine.