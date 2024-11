Avec son univers très sombre, un spin-off à la Diablo de Bloodborne serait loin d'être saugrenu, et ce fan le prouve de manière particulièrement convaincante.

En attendant que Sony fasse quelque chose autour de Bloodborne, les projets de fans à son égard sont légion, comme pour compenser un terrible manque depuis la sortie du chef d'œuvre de FromSoftware en 2015 exclusivement sur PS4. Entre remasters/remakes officieux, demakes ou reskins sur des licences iconiques comme Mario Kart, les fans ne manquent pas de folles idées. Maxime Foulquier est l'un d'entre eux et se fend justement d'un concept adaptant l'emblématique Souls-like lovecraftien à la sauce Diablo.

Bloodborne à la Diablo, un nouveau Sanctuaire pour les fans en manque ?

Maxime Foulquier est un énorme fan de Bloodborne, doublé d'un développeur très talentueux. Pendant longtemps, celui-ci travaillait sur un Remake officieux du légendaire titre sur l'Unreal Engine 5. Malheureusement, Sony n'aurait pas vu la chose d'un très bon œil. Craignant une mise en demeure aux conséquences désastreuses de la part du géant japonais, Maxime s'est donc ravisé sur ce projet qui aurait certainement ravi de nombreux fans.

Ayant remarqué le succès d'autres projets amateurs comme un Demake de Bloodborne ou une adaptation à la Mario Kart, il s'est donné un autre objectif pour rendre hommage à ce jeu qu'il aime tant : l'adapter à un gameplay en vue du dessus à la Diablo. Sur son compte X.com, celui-ci a ainsi partagé un aperçu du fruit de son travail, baptisé « Bloodborne Top Down Arena ». Nous y voyons notre Chasseur évoluer en vue isométrique et massacrer tout ce qui bouge dans un dynamisme et des effusions de sang que le papa du hack'n slash n'aurait pas renié.

Cette première proposition se rapproche cela dit davantage d'un titre comme Vampire Survivors, puisque le terrain de jeu se limite à une arène avec des ennemis apparaissant en boucle. La formule pourrait cependant être poussée plus loin encore, en reprenant le vaste terrain de jeu de Bloodborne, le tout en vue du dessus. Pour l'heure, Maxime Foulquier ne prévoit cependant pas de rendre sa création disponible notamment sur Steam. L'espoir fait cependant vivre, comme il l'indique lui-même : « Le Demake et le projet Minecraft n'ont pas été annulés par Sony. Donc je croise les doigts ». Et gageons que les fans de Bloodborne en manque aussi.

Source : Maxime Foulquier sur X.com