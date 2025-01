Sur le subreddit officiel de FromSoftware, les fans du très réputé studio japonais ont ainsi notamment fait état de leurs doléances autour des ses derniers titres aussi acclamés soient-ils comme Elden Ring et autres Soulsborne. De quoi donner du grain à moudre pour les équipes d'Hidetaka Miyazaki, en vue de pour l'instant hypothétiques Elden Ring 2 ou Bloodborne 2, entre autres.

Des pistes d'amélioration des fans pour les futurs jeux de FromSoftware comme Bloodborne 2

FromSoftware figure parmi les studios les plus populaires et talentueux de l'industrie. Quasiment tous ses jeux dernièrement sortis comme Elden Ring, Sekiro, Dark Souls 3, Bloodborne ou même Armored Core 6 ont été globalement acclamés par les joueurs et la critique. Pour autant, même les plus grands jeux ne sont pas exempts de défauts. Les fans du subreddit du studio japonais ont d'ailleurs relevé de nombreux points communs entre ces derniers jeux sur ce terrain. De quoi offrir de potentielles pistes d'améliorations pour ses futurs titres, dont, du moins on l'espère très fort, Elden Ring 2 ou Bloodborne 2.

Les fans des jeux FromSoftware déplorent notamment le temps de trajet parfois trop long entre un point de réapparition et un boss très difficile et demandant plusieurs tentatives pour le vaincre. Ils pointent également du doigt le très capricieux et erratique système de verrouillage des cibles. Surtout lorsque celles-ci sautent dans tous les sens avec une hitbox approximative. Pour un éventuel Bloodborne 2, certains aimeraient également le retour d'une fonctionnalité de Dark Souls 2 permettant d'affronter à nouveau des boss dans une partie en cours. D'autres apprécieraient aussi l'ajout de la possibilité de mettre en pause l'action.

Enfin, beaucoup regrettent le côté trop « cryptique » des jeux de FromSoftware, notamment s'agissant des quêtes secondaires, et l'absence d'une forme de journal pour en suivre la progression. Autant de choses que le studio japonais pourrait ou non prendre en compte pour des futures productions comme les éventuels Elden Ring 2 ou Bloodborne 2. Rappelons que, avant une telle perspective séduisante, un certain Nightreign va sortir plus tard dans l'année. Celui-ci aura-t-il fait des efforts sur tous ces éléments pointés du doigt par les fans ? Réponse à sa sortie courant 2025.

Source : Reddit