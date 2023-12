Un nouveau jeu Bleach a leak sur la Toile, et visiblement, c'est possible que ce soit une grosse production. Il y a de quoi être excité, surtout quand on voit tout ce qui est prévu pour l'œuvre en 2024.

A une époque, Bleach dominait la sphère manga aux côtés de Naruto ou encore One Piece. C'était un véritable phénomène, mais qui a pris fin depuis quelques années. Il a tout de même eu droit à son grand retour en anime, mais l'histoire principale s'est terminée il y a bien longtemps. En jeu vidéo, la licence s'est surtout déclinée en titres sortis sur mobile, mais ça va visiblement changer. Une nouvelle production a leakée sur la Toile, et ça va faire plaisir aux fans.

Bleach est de retour en jeu vidéo

Pour le moment, il ne faut pas s'attendre à une grosse annonce à coup de trailer explosif et d'images somptueuses. Ce qui a donné la puce à l'oreille des joueurs, c'est un dépôt de marque fait par Shueisha. Pour rappel, il s'agit d'une maison d'édition japonaise qui possède notamment le magazine Weekly Shōnen Jump. Cette dernière a déposé un nom le 27 décembre 2023, celui de Bleach Rebirth of Souls. Autant dire que les fans de l'œuvre vont bien manger en 2024, si le jeu sort bien l'année prochaine. Dans tous les cas, une annonce officielle devrait sûrement tomber sous peu.

C'est une grande nouvelle, car c'est tout à fait possible que ça arrive sur consoles. Et ça, ce n'était pas arrivé depuis 2011 avec Bleach : Soul Resurrección. Alors oui, il y a bien eu le crossover avec Jump Force, ou le portage sur PS4 de Brave Souls, mais c'est loin d'être la même chose. Ceci dit, il ne faut pas trop s'avancer, puisqu'il n'y a pas eu de confirmation officielle à ce sujet. Ce qu'on sait, c'est que le titre rentre dans la catégorie « divertissement, jeux vidéo, et jeux sur PC ».

Quant au dépôt de marque en lui-même, il a été fait en Allemagne. Sur le papier, ça ne révèle pas grand-chose, mais bien au contraire, ça nous donne une belle information. Bleach Rebirth of Souls ne serait ainsi pas exclusif au Japon, mais sortirait plutôt dans le monde entier. En soi, on pouvait s'en douter, mais dans le doute, on préfère toujours être sûr. Après, ce n'est qu'en théorie, puisque Shueisha n'a pas encore pris la parole sur ce sujet.

Un nouveau jeu mobile arrive

Si vous êtes plutôt branché mobile, alors il y a également une bonne surprise en réserve pour vous. En effet, Bleach : Soul Resonance va débarquer en 2024, et il s'annonce assez fou. Ce sera un jeu d'action disponible sur Android et iOS, qui comprendra un mode Histoire complet, avec la plupart des personnages qui vont être jouables. Il y aura bien évidemment de nombreuses fonctionnalités en ligne, même si on ne sait pas encore de quoi il en retournera exactement. Pour l'instant, pas de date de sortie précise, mais ça donne l'eau à la bouche. Bref, Bleach n'est pas prêt de passer l'arme à gauche, et on ne pourrait pas demander mieux.