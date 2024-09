Bleach Rebirth of Souls était de passage au Tokyo Game Show depuis la conférence Xbox et nous a dévoilé encore plus de gameplay.

Le célèbre manga Bleach va prochainement diffuser la suite de son anime sur Disney+, et ça arrive très vite puisque ce sera disponible dès le 5 octobre prochain.

Et la franchise ne s’arrêtera pas en si bon chemin puisqu’un jeu de combat est également (très) attendu sur consoles et PC, Bleach Rebirth of Souls. Il a d’ailleurs profité de la conférence Xbox au Tokyo Game Show 2024 pour se montrer une nouvelle fois, et ça s’annonce toujours aussi prometteur.

Bleach Rebirth of Souls s'est montré au Tokyo Games Show 2024, ça envoie !

Le jeu Bleach Rebirth of Souls se montre de plus en plus et nous dévoile son roster petit à petit. Tous les grands noms du manga seront bel et bien présents comme Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki ou encore Uryu Ishida et Yasutora Sado, pour ne citer qu’eux.

On nous promet déjà près d’une vingtaine de combattants qui pourront joyeusement se mettre sur la tronche. Les combats s’annoncent d’ailleurs particulièrement dynamiques et brutaux, comme dans l’anime ou le manga. Le jeu fera aussi la part belle aux attaques spéciales signature, savamment mises en scène pour nous en mettre plein les yeux, mais aussi à un déluge d’effets pour rendre chaque coup plus impactant. Bandai semble mettre le paquet sur cette nouvelle adaptation. Ce qui est sûr, c’est que les fans devraient y trouver leur compte.

Pour l’heure, Bleach Rebirth of Souls n’a pas de date de sortie précise et se contente de nous promettre une arrivée pour 2025. Il faut dire qu’avec le colossal Dragon Ball Sparking Zero dans les parages, le jeu tente une parade.