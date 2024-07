Et s'il y avait un remake en route en plus de Bioshock 4 ? Un indice laisse à penser que le jeu culte pourrait peut-être revenir sur le devant de la scène.

Tout le monde espérait du nouveau sur Bioshock 4 ou Mafia 4, mais 2K a annoncé Civilization 7. Mais rassurez-vous, la prochaine itération de la licence créée par Ken Levine n'est pas annulée. « Le hashtag BioShock chez 2K Cloud Chamber s'agrandit ! Nous avons de nombreux postes à pourvoir dans de nombreuses disciplines comme la direction artistique, l'animation, le design, la narration ou la production. Nous travaillons sur un projet génial, et notre studio accepte le télétravail » a-t-on pu apprendre dans un poste LinkedIn d'un employé du futur jeu. La franchise pourrait aussi faire un retour inattendu.

Un remake officiel de Bioshock en développement ?

Et si Bioshock Remake devenait finalement une réalité, plus de 8 ans après la collection HD ? C'est la rumeur qui circule suite une découverte de nos confrères de MP1ST. D'après le profil LinkedIn de Brett Shupe, artiste 3D et animateur motion capture chez 2K, la société aurait plusieurs projets dont Mafia 4 et Bioshock 4. Il stipule également qu'un titre Supermassive Games (Until Dawn), le « Project Erebus », a été annulé, et qu'un jeu de sport est en développement. LEGO 2K Goal ? Le rival de FIFA par 2K Games ? Ni l'un ni l'autre ? Mystère. Mais comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, il y a aussi une ligne « remake non annoncé ».

Pour les fans, ça pourrait concerner Bioshock Remake. Il n'y a pas de preuve tangible, mais on se doute que 2K ne va pas s'amuser à financer une nouvelle version d'un jeu obscur. Une nouvelle version du chef d'oeuvre de Ken Levin, bien plus abouti techniquement, pourrait être une belle vitrine d'exposition pour Bioshock 4. D'autant plus s'il y a des liens avec les anciens épisodes par exemple, et en particulier le premier. Mais il y a cependant une autre hypothèse potentiellement séduisante.

Et si c'était plutôt Spec Ops the Line Remake ?

Les fans pensent à Bioshock Remake, mais d'autres suggèrent la piste d'un remake de Spec Ops the Line. Un TPS qui est devenu cultissime grâce à sa narration et son scénario, malgré un gameplay somme toute classique. Pourquoi une telle théorie ? Il y a quelques mois, 2K Games a retiré Spec Ops the Line de toutes les plateformes numériques. Selon l'entreprise, ce retrait est dû à l'expiration de licences de partenariat.

« Spec Ops : The Line ne sera plus disponible sur les sites de vente en ligne, car plusieurs licences de partenariat liées au jeu arrivent à expiration » a répondu 2K Games aux interrogations d'IGN. Si l'on s'en réfère au contenu du jeu, et à la raison pour laquelle des jeux sont souvent supprimés, il est fort probable que Spec Ops the Line ne soit plus disponible à cause de ses musiques, dont une de Jimi Hendrix. Ce serait donc le bon moment de dépoussiérer un titre majeur du catalogue 2K Games. Il n'y a plus qu'à attendre une annonce, mais un classique sera bientôt de retour.