En-dehors de BioShock 4 (et indirectement Judas, par son créateur original Ken Levine), les fans attendent également une autre apparition de la franchise par le biais d'un autre média : un film chez Netflix. C'est justement celui-ci qui refait parler de lui, après un très long silence radio. Et ça ne sent pas très bon.

Le film BioShock de Netflix en Rapture de budget ?

Une petite piqûre de rappel s'impose sur ce sujet. En 2022, Netflix annonçait fièrement la production d'une adaptation en film a priori fidèle et sans aucune limite budgétaire ou créative du légendaire BioShock premier du nom. À la réalisation, nous avions Francis Lawrence (Hunger Games, Red Sparrow), et Michael Green (Logan, Blade Runner 2049) à l'écriture. Deux ans plus tard, le projet ne semble pas avoir beaucoup avancé. Il serait même plutôt question d'une régression au grand dam des fans.

L'un des producteurs du film BioShock de Netflix a en effet annoncé la mauvaise nouvelle lors de la Comic-Con de San Diego. « Le nouveau régime a réduit les budgets. Nous allons donc avoir une version du film nettement plus petite. Il va présenter un point de vue plus personnel, comparé au plan grandiloquent initial ». Il ne faudra donc pas s'attendre à voir Rapture dans toute sa grandeur et splendeur sous-marine, mais plutôt à une histoire beaucoup plus intime, probablement centrée sur une petite poignée de personnages.

Quelques fan-films de qualité centrés sur BioShock ont prouvé qu'une telle formule pouvait fonctionner. Cependant, alors que les adaptations de jeux vidéo ont en ce moment la cote, et compte tenu de l'aura de la franchise, il aurait été légitime d'en attendre plus de la part d'un géant de l'industrie comme Netflix. Tel ne sera toutefois a priori pas le cas. Toujours est-il que, budget limité ou pas, le film BioShock à venir sur la plateforme ne dispose pas encore d'une date de sortie, qui s'annonce hélas bien lointaine... tout comme le quatrième opus en développement chez 2K Cloud Chamber.

Pas si « Big Daddy que ça le film BioShock à venir chez Netflix ? © 2K

Source : Variety