On le sait depuis quelques mois maintenant, Netflix financera le film BioShock pour sa plateforme. Un projet risqué tant le matériel d'origine est spécial mais certains veillent au grain.

Francis Lawrence, réalisateur du film BioShock pour Netflix, s'est entretenu avec Collider à propos de cette adaptation qui se veut « vraiment fidèle au jeu ». Et pour être bien sûr de capturer l'essence de ce monument vidéoludique, l'équipe travaille étroitement avec Take-Two Interactive, l'éditeur du titre, mais surtout Ken Levine, le créateur de la franchise.

En gros, Cameron MacConomy, Michael Green et moi-même pouvons faire ce que nous voulons, ce qui est génial. Il s'agit en grande partie de rester fidèle au jeu, et pour cela, nous discutons avec Take-Two Interactive et Ken Levine.

Le réalisateur ne tarit pas d'éloges à l'égard du jeu, ce qui est dans le fond peut-être aussi rassurant. Quoique, Paul W. S. Anderson se disait bien fan de Resident Evil...

Je pense que c'est l'un des meilleurs jeux jamais créés. C'est aussi, je pense, l'un des jeux les plus uniques visuellement parlant jamais créés. L'autre aspect qui me séduit encore aujourd'hui, c'est qu'il est très thématique. Il y a de vraies idées et philosophies, c'est vraiment, vraiment, vraiment réfléchi. Beaucoup de jeux peuvent avoir un monde ou un personnage génial, vous faire vivre de grandes scènes, mais ils n'ont pas réellement les idées, le poids ou la gravité de Bioshock. Cette sorte de combinaisons d'idées et de philosophies réelles mélangées à une esthétique incroyable.