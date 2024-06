Plusieurs signes laissaient pourtant à penser que le développement de Beyond Good & Evil 2 avait connu quelques évolutions dans le bon sens. Même constat pour une version anniversaire du premier opus pour célébrer ses 20 ans depuis sa sortie... l'année dernière. Sur un point comme sur l'autre, l'Ubisoft Forward 2024 a malheureusement été une amère déception pour celles et ceux souhaitant avoir des nouvelles de la mythique franchise.

Beyond Good & Evil 2 et beyond tout espoir d'une sortie ?

D'après plusieurs rumeurs colportées notamment par Tom Henderson, Ubisoft garderait un trailer de Beyond Good & Evil 2 sous le coude depuis un an. Même constat pour une version anniversaire du premier opus sorti en 2003. À son propos, le géant français avait indiqué qu'un remaster/remake sortirait début 2024 pour marquer les maintenant révolus 20 ans de la franchise. Pour rappel, certains ont même pu jouer à cette fantomatique édition anniversaire en avance suite à une « erreur technique ».

Mais retour au présent, avec un Beyond Good & Evil 2 qui semble malheureusement s'échiner à rester bloquer dans l'enfer du développement. En 2022 déjà, il a battu le triste record du monde de Duke Nukem Forever s'agissant du jeu au temps de développement le plus long de l'histoire (il a pour rappel été annoncé la toute première fois en 2008). Deux ans plus tard, il semblerait qu'Ubisoft Montpellier ne soit guère plus avancé, malgré des assurances du contraire.

Plusieurs déconvenues ont en tout cas mis des bâtons dans les roues de ce projet extrêmement ambitieux. Tout d'abord : le départ de l'influent Michel Ancel en 2020. Ensuite, Ubisoft Montpellier a fait les frais d'une enquête en raisons de cas sans précédents de stress et de prises de congés maladie. D'après plusieurs bruits de couloir, le turnover dans le studio serait très élevé, et le géant français peine à remplacer de nombreux postes vacants. Espérons toutefois, pour le bien des personnes travaillant sur Beyond Good & Evil 2, que la situation ne soit pas si dramatique que cela. On leur souhaite en tout cas le meilleur. Rendez-vous à l'Ubisoft Forward de l'année prochaine ?