Après des années de silence, la licence iconique d'Ubisoft revient sur le devant la scène, et Beyond Good & Evil 2 se rappelle enfin à notre bon souvenir.

Il s'agit d'ailleurs de nouvelles on ne peut plus officielles, provenant directement d'un représentant de la licence, alors que le premier opus sort aujourd'hui dans une édition pour son 20ème anniversaire. Quoi de neuf alors pour son préquel, Beyond Good & Evil 2 ?

Beyond Good & Evil 2 n'est pas encore mort

En dépit d'un parcours très compliqué et le temps de développement le plus long de l'histoire (16 ans depuis sa première annonce), de nombreux redémarrages et changements de direction, Beyond Good & Evil 2 semble encore bien vivant. Les fans avaient montré une certaine inquiétude de ne pas voir la franchise lors du dernier Ubisoft Forward. Il aura fallu attendre un trailer surprise il y a quelques jours pour enfin apprendre que le premier opus avait droit à une édition pour ses 20 ans... passés l'année dernière. Comme une relativement bonne nouvelle ne vient jamais seule, Ubisoft en a profité pour sortir de quatre ans de silence s'agissant du second.

Il faudra toutefois pour le moment se contenter de la déclaration suivante sur le compte X.com officiel de la série : « Oui, Beyond Good & Evil 2 est toujours en développement. Et nous avons hâte que vous découvriez le passé de Jade dans l'édition anniversaire du premier opus ! ». Au moins a-t-on l'assurance que le titre n'a pas été abandonné ni enterré. L'édition anniversaire du premier jeu est quant à elle disponible dès aujourd'hui sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Rendez-vous dans quatre ans de plus ?

Alors que Skull & Bones a également connu un développement rocambolesque, ce n'est pas grand-chose comparé à ce qui est arrivé à Beyond Good & Evil 2. Ces dernières années n'ont pas été tendres pour le jeu et Ubisoft Montpellier. Cela a commencé avec le départ de Michel Ancel en 2020, suivi par de nombreux autres développeurs vétérans. Le turnover au sein du studio serait apparemment alarmant, rendant une évolution cohérente du projet compliquée.

C'est tout du moins ce que l'on peut tirer de rumeurs et bruits de couloirs. Un certain reboot de Perfect Dark était lui aussi apparemment coincé dans l'enfer du développement, mais a fait mentir tout le monde avec une présentation convaincante lors du Xbox Games Showcase. L'espoir n'est donc pas totalement mort pour le préquel des aventures de Jade. Mais quand Ubisoft décidera d'en présenter plus de manière officielle ? Rien n'est encore moins sûr pour l'instant.