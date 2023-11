La surprise d'Ubisoft pour Beyond Good and Evil a encore leaké ! Plusieurs mois après la découverte, c'est l'heure de l'officialisation par l'éditeur.

20 ans après la sortie de Beyond Good and Evil, la licence est toujours aussi populaire. Une franchise qui tient très à cœur à des millions de fans qui n'attendent qu'une chose : une suite. Et c'est bien dans les plans d'Ubisoft depuis de très longues années. De trop longues années diront certains. On ne peut toujours pas savoir avec certitude dans quel état est le jeu aujourd'hui, mais on rappelle que l'officialisation a eu lieu en 2008. Oui, ça commence à piquer d'où le fait que le titre fasse partie des plus grandes arlésiennes vidéoludiques. Pour « patienter » encore, Ubi a un cadeau.

Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition annoncée

Ubisoft est rôdé aux leaks et c'est même l'éditeur qui y est le plus exposé. Il est en effet très rare quand la société parvient à maintenir un secret jusqu'à la toute dernière minute. Et parfois, la trahison vient d'un organisme tout ce qu'il y a de plus officiel. Cet été, l'ESRB, l'organisme de classification américain, a rendu son verdict sur Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition. Et après un leak tout frais, Ubi est sorti du silence. Oui, c'est bien réel et les équipes veulent soigner ce retour inattendu.

« On dirait que la mèche a été vendue. Joyeux 20e anniversaire Beyond Good and Evil. Bien que nous soyons impatients de vous dévoiler cette édition spéciale, nous vous donnons rendez-vous début 2024 pour de plus amples informations. Le lancement officiel est prévu pour début 2024. Nous sommes déterminés à rendre un véritable hommage à l'héritage du jeu original avec cette version spéciale ».

Ubisoft n'est pas très bavard, mais un leak du Xbox Store apporte des détails sur Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition. Il s'agit d'une version améliorée pour les 20 ans d'un jeu emblématique. Microsoft a supprimé la page entre temps, en vain puisque rien ne se perd sur Internet.

Ainsi, on apprend que BGE 20th Anniversary Edition permettra de redécouvrir le titre en 4K 60fps. Une simple hausse de la résolution et du framerate ? Non. Cette version aura des graphismes et des commandes améliorées, une nouvelle sauvegarde automatique et sera cross-save. Traduction : vous pourrez jouer au soft sur deux machines différentes en gardant votre progression. Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition aura également un mode speed-run, des trophées / succès à jour, ainsi que de nouvelles récompenses.

Crédits : Ubisoft.

BGE sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC

Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition paraitra sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC l'année prochaine donc. Une nouvelle version qui devrait donc être encore meilleur que le remaster HD vu les améliorations promises. Et BGE 2, c'est pour bientôt ? Malgré les propos rassurants d'Ubisoft, le projet semble plus perdu que jamais. D'après Tom Henderson, qui a pu consulter des séquences datant de novembre 2022, cette suite très attendue aurait été amputée de tous les éléments montrés en 2018.

Pour couronner le tout, plusieurs développeurs clés ne seraient plus chez Ubisoft Montpellier, et malheureusement, l'un des directeurs créatifs de Beyond Good and Evil 2 est décédé. Emile Morel, âgé de seulement 40 ans, est mort cette année. Une tragédie qui a dû bouleverser les équipes encore en place. Et pour rajouter du malheur au malheur, une enquête tend à confirmer que la conception est chaotique et fait souffrir les employés.