Alors que Beyond Good & Evil 2 est perdu dans les limbes, à cause d'un développement très compliqué, un leak dévoile qu'Ubisoft a une grosse surprise en stock.

Ubisoft veut se recentrer sur l'essentiel, la franchise Assassin's Creed, mais ça signifie pas que l'éditeur n'envisage que ça. Plusieurs projets d'autres licences sont dans les cartons, dont l'arlésienne Beyond Good & Evil 2. D'après la société, le titre est bel et bien en vue, malgré des rumeurs insistantes sur une supposée annulation. Ce qui est certain, c'est que la série en elle-même semble précieuse aux yeux d'Ubi.

Surprise, Beyond Good and Evil est de retour !

15 ans après la première annonce, Beyond Good & Evil 2 n'est toujours pas disponible. Pire, le jeu ne fait plus parler de lui, hormis pour assurer de son existence. On y croit ou pas, mais en tout cas, la franchise d'Ubisoft semble plus que jamais importante pour l'éditeur. Et si l'on dit ça, c'est parce qu'un leak montre que l'entreprise a des plans pour célébrer le 20ème anniversaire de BGE (pour les intimes) d'une manière inattendue avec une grosse surprise.

Un remake ou un nouveau remaster du jeu culte serait en développement. Un internaute s'est en effet aperçu qu'Ubisoft avait enregistré Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition auprès de l'ESRB. L'organisme de classification américain chargé d'évaluer chaque soft, par rapport à son contenu (violence, langage grossiers etc.) avant la sortie. Cette version qui est donc encore assez mystérieuse serait prévue sur PS5, PS4, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. L'original étant sorti en novembre 2003, une annonce devrait tomber d'ici peu si ça se confirme. La fiche de l'ESRB ne permet malheureusement pas d'apprendre plus que ce que l'on sait déjà.

Alors, remaster inédit ou remake ? Difficile à dire mais Ubisoft pourrait opter pour une troisième option moins sexy. Un simple portage sur consoles et PC de Beyond Good & Evil HD. Une production qui avait vu le jour en 2011 sur Xbox 360 ainsi que sur PS3, et qui proposait des graphismes en haute-définition en complément d'une bande-son remasterisée.

Une suite qui semble plus perdue que jamais

Tandis que les joueurs vont peut-être pouvoir revisiter la première aventure de Jade, l'héroïne photojournaliste de la franchise, Beyond Good and Evil 2 ne semble toujours pas prêt. Même après 15 ans de gestation. Selon Ubisoft, le jeu n'est pas annulé. « Le développement de BGE2 est en cours et l'équipe travaille dur pour tenir sa promesse ambitieuse » avait déclaré l'éditeur pour éteindre les rumeurs au sujet de l'annulation. Tout ne se passerait pas bien pour autant. L'année dernière, le leaker Tom Henderson partageait les infos obtenues auprès de ses sources, et c'était tout sauf rassurant.

D'après lui, les éléments montrés en 2018 ont pratiquement été rayés de la carte. Seule une partie de la direction artistique, notamment au niveau des vaisseaux, aurait été conservée. Henderson a également vu apercevoir des vidéos avec des séquences « dépourvues de détails », comme s'il tournait avec des réglages au plus bas. Une preuve que le développement serait encore chaotique, surtout que ces extraits seraient récents (ndlr : son article a été publié en novembre 2022). Plus tôt cette année, nos confrères de Kotaku ont révélé une enquête peu reluisante sur la création de Beyond Good & Evil 2.

Plusieurs membres clés tels que Guillaume Carmona (directeur général du jeu), Guillaume Brunier (producteur exécutif) ne seraient plus chez Ubisoft Montpellier. Différentes artistes auraient également quitté le studio en raison de burn-outs et de condition de travail dégradées. Un tableau assez sombre qui aurait d'ailleurs poussé l'inspection du travail à intervenir en vue d'éventuelles suites. Malheureusement, le développement de BGE 2 a aussi été marqué par le décès tragique d'Emile Morel, directeur créatif qui s'est battu pour le titre.