Beyond Good and Evil 2 est une nouvelle fois muré dans le silence et Ubisoft n'a visiblement rien de prévu pour le jeu dans l'immédiat. Ça sent le sapin ?

Beyond Good and Evil 2 ça vous parle ? Ce jeu qu’Ubisoft nous fait miroiter depuis de très nombreuses années. Tellement nombreuses qu’il a même battu le record absolu de la plus grande arlésienne, loin devant Duke Nukem Forever que l’on avait attendu pendant près de 10 ans pourtant. Quoi qu’il en soit, Beyond Good & Evil 2 est toujours en développement aux dernières nouvelles. En revanche, on ne sait toujours pas quand est-ce qu’il sort et visiblement, ce n’est pas près d’arriver.

Beyond Good and Evil 2 ne fait plus partie des plans immédiats d'Ubisoft

Y aurait-il de l’eau dans de gaz du côté de Beyond Good and Evil 2 ou est-ce qu’Ubisoft aurait totalement oublié son jeu ? C’est la question que l’on se pose lorsque l’on jette un œil au dernier rapport financier de l’entreprise. Ubisoft y détaille notamment le lineup des gros jeux à venir pour l’année 2023-2024, à savoir d’avril 2023 à mars 2024 et l’on y trouve de tout, sauf Beyond Good & Evil 2.

On note ainsi l’arrivée d’Assassin’s Creed Mirage qui a laissé fuiter une tonne d’informations récemment, du free-to-play The Division Heartland, du FPS ultra nerveux xDefiant ou encore de The Crew 3 Motorfest, bien décidé à venir grappiller du terrain à Forza Horizon.

Même Skull and Bones, autre arlésienne d’Ubisoft, devrait sortir d’ici quelques mois. Mais non, Beyond Good and Evil 2 ne fait pas partie de la liste, à moins que ce soit lui qui se cache derrière l’annotation qui tease l’arrivée d’un « autre gros jeu ».

Mais tout n'est pas perdu pour autant !

Pourtant, Ubisoft s’est toujours dit confiant au sujet de son jeu. À chaque prise de parole sur le sujet, l’éditeur nous affirme que ça avance plutôt bien, que le jeu est toujours vivant et que sa survie est assurée. Mais de notre côté, mis à part les rumeurs peu engageantes, les annonces de reports ou le silence radio, on ne se souvient pas de grand-chose malheureusement.

Ce qui est certain, c’est que le projet est bien passé entre les gouttes lorsqu’Ubisoft s’est mis à annuler ses projets à tour de bras. Le jeu a bien survécu aux récentes secousses qu’a dû encaisser Ubi et il est toujours debout. Comme l’entreprise d’ailleurs qui compte bien reprendre du poil de la bête, et c’est bien partie lorsque l’on voit xDefiant par exemple, une excellente surprise qui pourrait faire très mal à sa sortie.

Quoi qu’il en soit, il va encore falloir s’armer de patience avant de voir débarquer Beyond Good and Evil 2, en espérant qu’il finisse par voir le jour un de ses quatre quand même.